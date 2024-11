'Xabi Alonso verlaat Bayer Leverkusen na dit seizoen; nieuwe club lijkt al bekend'

Xabi Alonso is bezig aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer van Bayer Leverkusen, zo verzekert de Spaanse tak van Eurosport donderdag. De trainer (42) die de Duitsers afgelopen seizoen naar de dubbel en de finale van de Europa League loodste is de voornaamste kandidaat om Carlo Ancelotti medio 2025 op te volgen bij Real Madrid.

Alonso beschikt in Leverkusen over een doorlopend contract tot de zomer van 2026, maar lijkt de regerend kampioen al een jaar eerder in te ruilen voor de Champions League-winnaar. De voormalig middenvelder van Real Madrid zou zijn vertrekwens reeds kenbaar hebben gemaakt bij diverse spelers van Leverkusen. Ook Alejandro Grimaldo lijkt bezig aan zijn laatste periode in de BayArena.

Volgens Eurosport wil Real Madrid volgend jaar met Alonso aan het roer aan een nieuwe cyclus beginnen. Het Spaanse medium noemt ook Vincent Kompany (Bayern München) als optie, mocht De Koninklijke uiteindelijk toch niet in zee willen gaan met topfavoriet Alonso.

Real Madrid veroverde onder leiding van Ancelotti (65), verdeeld over twee periodes, driemaal de Champions League. Daarnaast werd tweemaal beslag gelegd op de Spaanse landstitel. De ervaren Italiaanse coach staat tot medio 2026 onder contract in Madrid, maar er klinken dus geluiden dat hij in een eerder stadium vertrekt uit de Spaanse hoofdstad.

Alonso werkte eerder in Spanje enkele jaren bij Real Sociedad als trainer van het reserveteam. De Spanjaard werd in oktober 2022 aangesteld door Leverkusen, op dat moment een laagvlieger in de Bundesliga. Onder leiding van Alonso onderging de weggezakte Duitse club een ware transformatie.

Het oppermachtige Leverkusen werd ongeslagen kampioen in de Bundesliga en veroverde tevens de Duitse beker. In de finale van de Europa League bleek Atalanta met 0-3 te sterk.

Alonso was afgelopen zomer een voorname kandidaat om Jürgen Klopp op te volgen bij Liverpool. De club van Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo koos uiteindelijk niet voor Alonso, maar voor Arne Slot als nieuwe manager.