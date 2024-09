Wout Weghorst zag geblesseerde Brian Brobbey zitten: 'Ik dacht...'

Wout Weghorst heeft woensdagavond tegen Fortuna Sittard (5-0 winst) zijn debuut gemaakt in het shirt van Ajax. De spits kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen voor Bertrand Traoré en mag zich daarmee officieel Ajacied noemen.

Weghorst kwam binnen de lijnen bij een 3-0 voorsprong voor Ajax. De Amsterdammers zouden daarna nog twee keer scoren, maar daar was de in Borne geboren spits niet bij betrokken. De ruimtes waren klein tegen tien Limburgers, merkte ook Weghorst.

"Zij zakten volledig in en gingen rond de eigen zestien spelen", aldus Weghorst bij ESPN. "Misschien zijn de ruimtes dan wat kleiner dan in de eerste helft. Maar uiteindelijk komen we tot vijf doelpunten. Daar kunnen we tevreden mee zijn."

Weghorst had het geluk niet aan zijn zijde. "Mika (Godts, red.) gaf een bal goed voor, maar hij kwam net iets achter mij. Uiteindelijk speel je om te scoren, zeker weten. Zeker als spits. Maar vandaag was het niet nodig. Een mooie 5-0 overwinning."

Weghorst kon net als Davy Klaassen rekenen op een warm onthaal in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller werd toegezongen en kreeg de handen op elkaar bij zijn entree. "Het was een ontvangst als een warm welkom, dus dat voelt goed", aldus Weghorst.

Basisplaats

Even dacht Weghorst kans te maken op een basisplaats tegen Fortuna. Brian Brobbey ontbrak in de wedstrijdselectie vanwege een lichte blessure die hij opliep op de training. "Ik kwam iets eerder op De Toekomst, ging nog even wat doen, en toen zag ik hem (Brobbey, red.) zitten", aldus Weghorst.

"Hij had een tik op het been gehad waardoor hij een ijsbeentje op zijn bovenbeen had. Ik reed toen wel naar het stadion in de hoop dat ik mocht starten, maar dat was niet het geval. Of dat een grote teleurstelling was? Het was mooi geweest, mijn eerste potje in de ArenA. Dan wil je graag beginnen. Maar er komen nog wedstrijden genoeg."