Wout Weghorst rondt ‘buitengewone en opmerkelijke transfer’ af

Woensdag, 9 augustus 2023 om 10:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Wout Weghorst keert definitief terug in de Bundesliga. De spits van het Nederlands elftal wordt door Burnley het komende seizoen verhuurd aan TSG Hoffenheim. Het is voor Weghorst zijn derde uitleenbeurt sinds hij onder contract staat bij de Premier League-promovendus. Eerder werd hij bij Besiktas en Manchester United ondergebracht.

"Ik denk niet dat ik overdrijf als ik deze transfer opmerkelijk en buitengewoon noem. Dat is het in ieder geval voor ons wel", aldus Hoffenheim-directeur Alexander Rosen. "Het feit dat een spits met dit cv en deze opties heeft besloten om naar Hoffenheim te komen, toont aan dat de club ook bekende spelers aantrekt. We hebben gekozen voor een speciaal profiel en waren al enkele weken bezig. We denken dat zijn mentaliteit, ervaring en doelgerichtheid het hele team een boost zal geven."

Ook Weghorst is content met zijn nieuwe werkgever. "Ik heb de afgelopen weken veel nagedacht over mijn toekomst", aldus de aanvaller. "Er waren meerdere opties, maar de clubleiding van Hoffenheim heeft zich enorm ingezet voor mijn komst en veel waardering uitgesproken. Dat heeft indruk op mij gemaakt. Ik wil het in mij gestelde vertrouwen op het veld terugbetalen en mijn steentje bijdragen om het tot een zo succesvol mogelijk seizoen te maken."

Met Weghorst haalt Hoffenheim en bewezen doelpuntenmaker in huis. Eerder was de aanvaller in dienst van VfL Wolfsburg 59 keer trefzeker in 118 optredens. Het leverde hem een transfer naar Burnley op, maar bij de Engelsen wist hij nog niet te imponeren. Voor the Clarets noteerde Weghorst tot dusver slechts 20 wedstrijden, waarin hij goed was voor 2 goals en 3 assists. Bij Hoffenheim is hij de opvolger van de naar RB Leipzig vertrokken Christoph Baumgartner. Weghorst gaat spelen met rugnummer 10.