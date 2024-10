Wout Weghorst krijgt basisplaats bij Ajax, dat met vier wijzigingen aantreedt tegen Qarabag

Trainer Francesco Farioli van Ajax heeft bekendgemaakt welke elf namen donderdagavond aantreden tegen FK Qarabag. De Italiaan voert vier wijzigingen door ten opzichte van de 3-4 zege op Heracles Almelo. Daniele Rugani, Kian Fitz-Jim, Christian Rasmussen en Wout Weghorst verschijnen aan de aftrap. De bal rolt vanaf 18:45 uur in Baku. Ziggo Sport zendt de wedstrijd live uit.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, dat aantreedt met een viermansdefensie. Devyne Rensch (rechts) en Jorrel Hato (links) staat op de backposities, terwijl Rugani en Josip Sutalo het centrum bekleden. Het betekent voor Rugani, die de geschorste Baas vervangt, zijn basisdebuut als speler van Ajax.

Op het middenveld is Fitz-Jim de weinig verrassende vervanger van Klaassen, die zich pas laat aansloot bij de Amsterdammers en dus niet speelgerechtigd is voor wedstrijden in de Europa League. Fitz-Jim vormt het middenveld met aanvoerder Jordan Henderson en nummer 8 Kenneth Taylor.

Voorin krijgt Weghorst het vertrouwen van Farioli. De spits was afgelopen weekend goud waard met twee cruciale treffers tegen Heracles Almelo. Weghorst krijgt de voorkeur boven Brian Brobbey, dit dit seizoen pas één treffer maakte. Bertrand Traoré begint eveneens op de bank, wat een basisplaats oplevert voor Rasmussen. Mika Godts is de linksbuiten van dienst.

Farioli is op zijn hoede voor Qarabag, dat dit Europese seizoen nog puntloos is. Vorig seizoen was het tweemaal dicht bij een stunt tegen Bayer Leverkusen, dat in beide achtste finalewedstrijden pas in blessuretijd een nederlaag wist af te wenden. "Sinds de coach het over heeft genomen, zijn ze tien keer kampioen geworden en hebben ze zes keer de beker gewonnen”, is Farioli lovend over collega Qurban Qurbanov, die al sinds 2008 (!) trainer van Qarabag is.

“Die resultaten zeggen alles. Ik weet goed hoe ze spelen. De coach ken ik ook een beetje. Hij werd gelinkt aan een baan in Turkije, toen ik daar werkte." Rugani, die eveneens aanwezig was op de persconferentie, onderschat de Azerbeidjaanse topclub ook niet. "We hebben veel beelden gezien en we weten dat ze een goed en gevaarlijk team zijn. De trofeeën die ze gewonnen hebben, zijn daar een bewijs van."

Opstelling FK Qarabag: Kochalski; A. Hüseynov, B. Hüseynov, Medina, Jafarguliyev; Júlio Romão, Jankovic; Leandro Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Rugani, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Rasmussen, Weghorst, Godts.