Wout Weghorst droomt van transfer naar Eredivisie-club: ‘Zou ik graag willen’

Wout Weghorst zou zijn carrière graag afsluiten bij FC Twente, zo laat de 31-jarige spits van TSG Hoffenheim weten in gesprek met De Telegraaf. De 29-voudig international was als kind altijd fan van de Tukkers en droomt ervan om met zijn jeugdliefde de Eredivisie te winnen.

Weghorst is nog altijd eigendom van Burnley, waar hij tot medio 2025 vastligt. De boomlange spits uit Borne speelt dit seizoen op huurbasis voor Hoffenheim. Na veertien optredens voor de Duitse middenmoter staat Weghorst op vier doelpunten. Eenmaal fungeerde de aanvalsleider als aangever.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sinds 2018 is Weghorst actief in het buitenland, toen VfL Wolfsburg hem voor ruim 10 miljoen euro overnam van AZ. De rechtspoot denkt inmiddels na over een terugkeer naar Nederland. “Ik zit nu in een fase waarin ik ook andere dromen krijg, weg van het sportieve aspect. Uiteindelijk willen we graag terug naar het oosten van Nederland en daar een vaste plek creëren.”

De spits weet precies wat hij wil. “Een mooi vrijstaand huis, gezellig met de kinderen, diertjes in de tuin. Maar het komt zoals het komt. Ik ben nog steeds maar 31 jaar en gevoelsmatig nog lang niet klaar”, aldus Weghorst.

Hoewel de aanvaller in het verleden furore maakte bij Heracles Almelo, zou hij zijn carrière liever afsluiten bij rivaal Twente. “Dat zou ik wel graag willen. Mocht het lukken, wil ik ook echt van toegevoegde waarde zijn en kampioen worden. Dat zou de cirkel rondmaken.”

Weghorst speelde in Nederland eerder voor FC Emmen, Heracles en AZ. In de Eredivisie staat de teller op 51 doelpunten en 17 assists in 124 wedstrijden. Een niveau lager, in de Keuken Kampioen Divisie, was Weghorst goed voor 20 doelpunten in 62 duels.

Momenteel lijkt het onwaarschijnlijk dat Weghorst op korte termijn haalbaar is voor Twente. De spits van Oranje ontvangt nog altijd een vorstelijk loon, terwijl zijn marktwaarde door Transfermarkt op 9 miljoen euro wordt geschat. In de zomer van 2025 loopt Weghorst uit zijn contract in Engeland, waardoor hij dan wellicht wel een realistische optie voor Twente is.

Verwacht jij dat Weghorst in 2024 al haalbaar is voor Twente? Ja Nee Stem Verwacht jij dat Weghorst in 2024 al haalbaar is voor Twente? Ja 50% Nee 50% Totaal aantal stemmen: 339 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties