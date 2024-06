Wout Weghorst bezorgt Nederlands elftal vlak voor tijd droomstart op het EK

Het Nederlands elftal is het EK uitstekend van start gegaan. In Hamburg leek de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met 1-1 gelijk te spelen tegen Polen, totdat invaller Wout Weghorst tien minuten voor tijd genadeloos toesloeg: 1-2. Adam Buksa opende de score in de eerste helft en nadat Cody Gakpo al snel voor de gelijkmaker tekende, leek de volgende treffer een kwestie van tijd te zijn. Gescoord werd er vervolgens lange tijd niet, tot Weghorst alsnog voor enorme opluchting zorgde.

Bondscoach Ronald Koeman koos ervoor om met dezelfde elf spelers te starten als in de oefenwedstrijd tegen IJsland. Bart Verbruggen stond onder de lat, terwijl de verdediging gevormd werd door Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders en Joey Veerman stonden op het middenveld achter aanvallers Xavi Simons, Memphis Depay en Gakpo.

Bij Polen was sterspeler Robert Lewandowski niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Omdat ook Karol Swiderski net niet op tijd hersteld was, had bondscoach Michal Probierz een basisplaats in petto voor Buksa. Pawel Dawidowicz bleek evenmin fit genoeg. Zijn plek in het hart van de verdediging werd ingenomen door Bartosz Salamon. Voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski startte vlak achter spits Buksa.

Oranje schoot uit de startblokken in het Volksparkstadion, waar Gakpo er bijna in slaagde om Wojciech Szczesny te verschalken. De goalie had een katachtige reflex in de korte hoek nodig om een vroege openingstreffer te voorkomen. Oranje werd in de fase daarna zowel via de flanken als door het centrum gevaarlijk, al viel de bal steeds net niet helemaal goed.

Het middenveld van Oranje, dat tot zondagmiddag nog geen enkele toernooi-ervaring had bij Oranje, zette met enkele snelle passes de grootste kans voor Oranje op. Veerman speelde diep op de doorgelopen Schouten, die op zijn beurt aflegde op Reijnders. De AC Milan-middenvelder probeerde het in één keer en zag zijn inzet een halve meter naast het doel van Szczesny vliegen.

Doelpunt Polen??! 16' Adam Buksa Polen 1-0 Nederland Bekijk de wedstrijd live via: https://t.co/AjqlBAk8UO#EURO2024 pic.twitter.com/8yhlJt5f1R — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 16, 2024

Oranje speelde frivool en was de bovenliggende partij. Memphis draaide fraai weg bij zijn directe tegenstander en gaf Simons de gelegenheid om te schieten. Zijn aardige poging vloog een meter naast. Aan de andere kant was het plotseling raak voor Polen. Piotr Zielinski slingerde een hoekschop voor het doel, waar Buksa tussen Dumfries en Van Dijk in raak kopte achter de kansloze Verbruggen: 1-0.

Een flinke en onverwachte tegenvaller voor Oranje, dat in de achtervolging moest en zelf ook uitermate dreigend werd uit een hoekschop. Van Dijk werd bereikt in de zestien en loste een harde volley, waar Szczesny ondanks een woud aan spelers voor zich een knap antwoord op had. Aan kansen zeker geen gebrek voor Oranje, dat op gelijke hoogte had moeten komen via Memphis. De spits kreeg een afvallende bal voor zijn voeten en schoot in alle vrijheid over.

Oranje bleef pushen en het was voor Polen aan Zielinski te danken dat Memphis net niet kon binnentikken. Enkele gevaarlijke acties van Gakpo leverden evenmin het gewenste resultaat op. Vlak voor het half uur was het alsnog raak voor Oranje. Gakpo dribbelde richting randje zestien en zag zijn inzet dusdanig van richting veranderd worden door Salamon, dat Szczesny kansloos was: 1-1.

Doelpunt Nederland??! 29' Cody Mathès Gakpo Polen 1-1 Nederland Bekijk de wedstrijd live via: https://t.co/AjqlBAk8UO#EURO2024 pic.twitter.com/2bS2HmeIPZ — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 16, 2024

Het tempo zakte in de fase voor rust wat in, al bleef Oranje domineren en was het gevaar nooit weg. Zo ook enkele minuten voor het einde van de eerste helft, toen Simons meegaf aan Aké, die in vogelvrije positie voorgaf op Gakpo. De Liverpool-aanvaller had de 1-2 op zijn schoen, maar jaagde de bal van dichtbij net over. Enkele seconden voor het rustsignaal kreeg Memphis zijn volgende mogelijkheid. Echter schoot hij al vallend net naast.

Na rust veranderde er niet gek veel aan spelbeeld. Oranje genoot het balbezit, al liet Polen wel iets meer zijn tanden zien en viel het meer aan. Nadat een Poolse aanval strandde, kreeg Oranje uit de counter nog maar eens een enorme mogelijkheid. Gakpo sprintte richting doel en legde breed op Simons, wiens inzet naast het doel belandde.

Aan de andere kant kreeg Verbruggen plots veel te doen. Zo moest de doelman handelend optreden op een schot van Jakub Kiwior en maakte hij ook een schot van Zielinski onschadelijk. Nicola Zalewski kreeg vlak daarna te veel tijd en ruimte, maar gelukkig voor Oranje schoot hij vanaf randje zestien hoog over.

De Poolse storm ging liggen en dus kwam Oranje wat meer aan aanvallen toe. Dumfries werd meermaals bereikt aan de rechterkant. De wingback schoot eerst net voorlangs, even later stuitte hij van dichtbij op Szczesny. Ook De Vrij wist net niet voor de voorsprong te zorgen, daar zijn kopbal uit een hoekschop over vloog.

Doelpunt Nederland??! 83' Wout Weghorst Polen 1-2 Nederland Bekijk de wedstrijd live via: https://t.co/AjqlBAk8UO#EURO2024 pic.twitter.com/AiNjRCuhWI — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 16, 2024

Koeman besloot in de slotfase onder meer Jeremie Frimpong, Georginio Wijnaldum en Weghorst te brengen. Het bleek een gouden greep van de bondscoach. Aké gaf scherp voor richting de zestien, Wijnaldum liet de bal slim lopen en Weghorst schoot overtuigend binnen achter Szczesny: 1-2. Verbruggen groeide enkele minuten voor tijd ook uit tot held van Oranje, door een inzet van invaller Swiderski knap te keren.

