‘Wout of the World’ tot ‘Hollands geile party’: buitenlandse media over de prestatie van Oranje tegen Polen

De zege van het Nederlands elftal op Polen is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De meeste aandacht gaat uit naar supersub Wout Weghorst, al krijgen ook de fans die voor een Oranje-zee zorgden bij hun tocht naar het Volksparkstadion lof toebedeeld.

"Wout of this world!", kopt The Sun. "Manchester United-flop Wout Weghorst zorgt ervoor dat Nederland niet met het schaamrood op de kaken hoeft af te druipen, met een impact waar hij alleen maar van had kunnen dromen. Weghorst was de noodoplossing van Koeman, die geen ideeën meer leek te hebben. Met zijn eerste balcontact zorgde Weghorst voor een magisch moment en bezorgde hij Nederland de punten."

Ook het Spaanse MARCA licht de prestatie van Weghorst uit. "Weghorst sloopt de Poolse muur en vermijdt een nieuw probleem voor Koeman", kopt de sportkrant. "Eén minuut was genoeg voor Weghorst om de held van Nederland te worden. De ploeg van Koeman moest strijden en lijden om de lastige Polen te verslaan. De wissels waren essentieel om de eerste verrassing op het EK te voorkomen", deelt MARCA een compliment uit aan Koeman.

BILD maakt de Nederlandse invasie in Hamburg van dichtbij mee en is onder de indruk van de fans. "Erst in der Stadt, dann im Stadion. HOLLANDS GEILE PARTY", kopt de Duitse sportkrant. Vrije vertaling: "Eerst in de stad, daarna in het stadion. Het geweldige feest van Nederland." BILD noemt de vele gemiste kansen van Oranje 'kansenmisbruik'. "Gelukkig had Nederland Weghorst, die het feest in het stadion en in de stad redde."

Het Poolse Przeglad Sportowy prijst de tactische discipline van Oranje, dat het hoofd niet gek liet maken na de vroege tegentreffer. "Ze bleven het doel van Wojciech Szczesny bestormen en uiteindelijk was dat helaas succesvol." De krant prijst de sterke fase van Polen in de tweede helft. "Helaas eindigde de sterke fase met de 2-1 van Nederland, maar Polen kan terugkijken op één van de beste wedstrijden in jaren."

Tot slot was ook L'Équipe onder de indruk van de zee aan Oranje-fans die de tocht naar het Volksparkstadion maakte. "Gedreven door een oranje vloed die vroeg op de dag straten van Hamburg had overgenomen, oefende Nederland bij aanvang van de wedstrijd snel druk uit op de Polen."

De gerenommeerde Franse krant licht Gakpo uit als uitblinker. "Hij was al topscorer van Nederland op het WK 2022 en kan de geur van internationale wedstrijden zeker waarderen. Hij houdt ervan om Oranje te lanceren en het duurde dan ook niet lang voordat hij Szczesny aan het werk zette."

