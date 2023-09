Wonderschone goal Fernandes enige hoogtepunt bij schrale overwinning United

Zaterdag, 23 september 2023 om 23:05 • Jan Hoeksema • Laatste update: 00:25

Manchester United heeft zaterdag voor het eerst in bijna een maand tijd een overwinning geboekt. Op Turf Moor werd met 0-1 gewonnen van Burnley, waardoor Erik ten Hag eindelijk weer eens drie punten kon bijschrijven. Het enige doelpunt was een van grote schoonheid en kwam op naam van Bruno Fernandes. United staat door de overwinning voorlopig op de achtste plek in de Premier League, met negen punten uit zes wedstrijden.

Ten Hag voerde meerdere wijzigingen door ten opzichte van het verloren Champions League-duel met Bayern München (4-3). Lisandro Martínez ontbrak tegen Burnley door een blessure en stond logischerwijs niet in de basiself, evenals Christian Eriksen en Facundo Pellistri. In plaats van die drie spelers speelden Jonny Evans, Scott McTominay en Hannibal Mejbri. Voor Evans betekende dat de eerste basisplaats sinds zijn terugkeer bij United. De Noord-Ier viel eerder al wel in tegen Arsenal (3-1 verlies). Aan de kant van Burnley had trainer Vincent Kompany onder meer een basisplek ingeruimd voor voormalig AZ-middenvelder Johann Gudmundsson.

Na ruim een kwartier spelen was Burnley al dicht bij de openingstreffer, maar Ten Hag en zijn spelers konden opgelucht ademhalen toen de inzet van Zeki Amdouni op de paal belandde. Gudmundsson zou uiteindelijk niet lang op het veld staan. Na zo'n twintig minuten spelen verliet hij geblesseerd het veld. Voor hem in de ploeg kwam Mike Trésor, die in Nederland voor NEC Nijmegen en Willem II speelde.

De Belgische middenvelder zag enkele minuten na zijn komst in het veld hoe United op voorsprong leek te komen. Evans kopte binnen uit een hoekschop, maar de goal werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van Rasmus Højlund. Op slag van rust was het vervolgens alsnog raak voor the Red Devils. Na een nagenoeg perfecte bal in de diepte van Evans was het Fernandes die beheerst en op prachtige wijze binnen volleerde: 0-1.

Vlak voor rust komt United dan toch op voorsprong ?? ?????????? ?????????????????? neemt de bal uit de lucht in één keer op de pantoffel! ?? ??? https://t.co/F0mNAIdCVT#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #PremierLeague pic.twitter.com/41XOnjgPRX — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 23, 2023

In de tweede helft lukte het United niet om te overtuigen tegen laagvlieger Burnley. De ploeg van Kompany kreeg via Jacob Bruun Larsen en Sander Berge kansen op de gelijkmaker, maar wist uiteindelijk niet tot scoren te komen. Een van de redenen daarvoor was het indrukwekkende optreden van Evans, die naast zijn afgekeurde goal en assist ook defensief van grote waarde bleek voor United. Ook the Mancunians werden nog gevaarlijk richting het einde van de wedstrijd, maar scoren deden ze niet, waardoor de 0-1 tussenstand tot eindstand werd gepromoveerd. Wel mocht Sofyan Amrabat nog zijn debuut in het shirt van United maken, toen hij vlak voor tijd in het veld kwam voor Evans.