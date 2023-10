Engelse pers opent aanval op Ten Hag: ‘Ze zingen: hij is een f*cking clown’

Maandag, 30 oktober 2023 om 11:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:49

De druk op Erik ten Hag neemt alsmaar toe in Engeland. Na de kansloze nederlaag tegen aartsrivaal Manchester City (0-3) is de kritiek vanuit de pers niet mals. Talloze media trekken Ten Hags tactische keuzes van zondag in twijfel, en vragen zich af of de Haaksberger nog wel de juiste man is voor Manchester United. "Muiterij begint op te borrelen."

The Red Devils maakten zondag geen schijn van kans in de derby tegen de blauwe buurman. Het was veelzeggend dat André Onana uitblinker was: de voormalig Ajacied voorkwam met enkele fraaie reddingen dat de score nog verder opliep dan 0-3.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vooral Ten Hags tactische keuzes zorgen voor vraagtekens bij het Britse journaille. Zo wordt de beslissing om Raphaël Varane te passeren voor de 35-jarige Jonny Evans met hoongelach ontvangen.

"De defensie die Ten Hag koos was onverklaarbaar", spuwt de Manchester Evening News. "Evans, die zijn eerste Old Trafford-derby speelde sinds de 1-6 waardoor hij verbannen werd in 2011, werd gefopt door de afleidingssprint die Haaland ongemerkt het strafschopgebied in hielp en lag te slapen toen Haaland Foden bediende."

"City was nog genadig voor Evans door er maar de helft zo veel te maken als 12 jaar geleden", aldus de lokale krant van Manchester, die tevens weinig begrijpt van de keuze voor Victor Lindelöf in plaats van 'specialist' Sergio Reguilón op linksback. "Ten Hags vasthoudendheid met Lindelöf als extra linksback is verbijsterend."

Ook The Guardian is die mening toegedaan. De kwaliteitskrant plaatst luidop vraagtekens bij Ten Hags toekomst op Old Trafford. "De schuld voor het verval bij United moet wel bij Ten Hag liggen. Na zeventien maanden en drie transferwindows heeft hij een team gebouwd met weinig idee en te veel tweederangs spelers."

Krediet raakt op

Ook de fans van United beginnen ongeduldig te worden, merkt de pers. Ten Hag kan zich niet meer verschuilen achter de prestaties van vorig seizoen, waarin hij onder meer de eerste prijs sinds 2017 won voor de club.

"Ten Hag, beschimpt met de kreet 'Ten Hag is een f*cking clown', twijfelt wekelijks aan zichzelf. Muiterij begint op te borrelen. Rasmus Højlund werd uitgejouwd, net als vorige maand tegen Brighton. Dit keer voelde het veel groter", aldus de Manchester Evening News.