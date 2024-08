Wolves zijn overtuigd en gaan zich bij Ajax melden voor broodnodige vervanger

Carlos Forbs staat in de nadrukkelijke belangstelling van Wolverhampton Wanderers, zo meldt Fabrizio Romano vrijdag. De aanvaller van Ajax wordt gezien als geschikte opvolger van Pedro Neto, die op het punt staat om naar Chelsea te vertrekken.

Ajax heeft op dit moment nog geen telefoontje gehad van the Wolves, maar het is niet ondenkbaar dat er spoedig contact komt tussen de clubs.

Neto is dicht bij een overstap naar Chelsea, dat mogelijk circa 63 miljoen euro gaat betalen voor de 24-jarige Portugees. Romano weet dat de rechtsbuiten ook al een persoonlijk akkoord heeft bereikt met the Blues.

Afgelopen seizoen kwam Neto tot ‘slechts’ twintig Premier League-wedstrijden, omdat hij een groot deel langs de kant stond met een slepende hamstringblessure. In die optredens wist hij wel tweemaal te scoren en leverde hij liefst negen assists af.

Meerdere topclubs uit de Premier League jaagden op de buitenspeler van Wolverhampton Wanderers, maar Chelsea is bereid het diepst in de buidel te tasten en de Portugees international te overtuigen van een transfer.

Daarom is manager Gary O'Neil op zoek naar versterking voor op de vleugels en hij heeft Forbs op zijn ‘shortlist’ geplaatst. Welk bedrag Ajax wenst te ontvangen voor de buitenspeler is onbekend.

Forbs is een van de aankopen van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat en beschikt in de Johan Cruijff ArenA nog over een verbintenis die doorloopt tot medio 2028. In de zomer van 2023 kwam Forbs over uit de jeugd van Manchester City voor circa veertien miljoen euro.