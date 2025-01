René van der Gijp: 'Te Kloese heeft jou gewoon niet gezegd wat er speelt, man'

Johan Derksen praat maandag in Vandaag Inside niet alleen over Ajax. Ook de perikelen rondom Brian Priske, die leek te worden ontslagen bij Feyenoord, komt uitgebreid aan bod in de talkshow.

''John de Wolf moet heel erg uitkijken'', richt Derksen zich tot de assistent-trainer van Feyenoord. ''Want ik vind het ongelooflijk dat die trainer (Brian Priske, red.) heeft gezegd tegen de directie: 'Hij eruit of ik eruit'. Die trainer eist dat De Wolf eruit gegooid wordt.''

''Op zo'n moment moet je als directie toch zeggen: 'Joh, we wensen je veel succes in je verdere carrière. Jij bent een passant. De Wolf hoort bij deze huishouding''', vindt Derksen de rechterhand van Priske iets belangrijker voor Feyenoord dan de hoofdcoach zelf.

Sportmarketeer Chris Woerts komt direct met een onthulling. ''Ik heb vanmiddag heel lang gesproken met Dennis te Kloese (technisch directeur Feyenoord, red.). En hij zei dat er niets waar is van de verhalen dat Priske ontslagen zou worden en dat de De Wolf weg zou moeten.''

''Er is geen onrust en alles is in kannen en kruiken. We spelen best goed, zei hij. Natuurlijk is de tweede plaats heilig. Feyenoord moet tweede worden, dat heeft Te Kloese ook op de nieuwjaarsreceptie gezegd. Het gaat om 40 miljoen. Maar er is dinsdagavond, toen het ontslag van Priske werd bekokstooft, niets gebeurd'', herhaalt Woerts de woorden van de Feyenoord-directeur.

''Volgens mij kwam het ook van Priske zelf. Dat het zo niet verder kon'', haakt Valentijn Driessen in. ''Het heilige vuur was er niet en toen kwam ook de naam van John de Wolf naar voren. Die wordt voor de bus gegooid, want dat is opeens de kwade genius.''

''Maar natuurlijk is dat gebeurd. Want anders hoef je ook geen communiqué na de wedstrijd tegen Bayern München uit te brengen een dag later. Zo van: 'We zijn één Feyenoord en hebben met elkaar gesproken'. Bij dat gesprek waren ook de zaakwaarnemers aanwezig'', zo verduidelijkt Driessen.

René van der Gijp gelooft weinig van de woorden van Woerts. ''Te Kloese heeft jou gewoon niet gezegd wat er speelt, man.'' De sportmarketeer countert die opmerking direct. ''Te Kloese weet ook dat als alles dadelijk naar buiten komt, dat hij voor lul staat.''