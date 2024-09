Woedende RKC-supporters wachten spelersbus op na vijfde nederlaag op rij

Een groep boze RKC-supporters hebben zondagmiddag in Waalwijk de spelersbus van hun club opgewacht. De ploeg van Henk Fraser ging voor de vijfde keer op rij onderuit in de Eredivisie, waardoor RKC kansloos onderaan bungelt op de ranglijst. De maat is nu vol bij de supporters.

RKC ging zondag op bezoek bij Willem II kinderlijk eenvoudig onderuit. De Tilburgers kwamen geen moment in de problemen en wonnen de wedstrijd met 3-0. RKC is daardoor nog altijd puntloos.

Een groep supporters besloot daarop de spelersbus op te wachten en de ploeg kreeg dan ook een allesbehalve warm onthaal in Waalwijk. Zowel de spelers als trainer Fraser kregen de volle laag.

“Schaam je kapot, schaam je kapot”, was wat er vooral te horen was rondom het stadion van de Brabantse club. Fraser liet na afloop voor de camera’s van ESPN nog weten dat hij niet vreesde voor zijn ontslag.

Toch heeft RKC een verontrustend vooruitzicht, met wedstrijden tegen Sparta, Ajax en FC Utrecht op het programma. Met nul punten en een doelsaldo van -13 heeft de club voldoende om zich zorgen over te maken.

Het is dit seizoen al vaker onrustig rondom RKC. Zo vestigde Michiel Kramer meerdere malen negatieve aandacht op zich. Eerst werd hij na vermeend wangedrag uit de selectie gezet, daarna liet hij zich tegen AZ van zijn slechtste kant zien door twee keer een elleboog uit te delen. Het kwam hem op drie wedstrijden schorsing te staan.