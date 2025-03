Na afloop van de FA Cup-wedstrijd tussen Crystal Palace en Millwall gaat het nauwelijks over de 3-1 overwinning van de thuisclub. Analisten en voetballiefhebbers buitelen over elkaar heen om Milwall-doelman Liam Roberts te veroordelen na een keiharde charge op Palace-aanvaller Jean-Philippe Mateta.

Roberts stormde na acht minuten zijn doel uit om Mateta van scoren af te houden net buiten de zestien. De doelman van de bezoekers kwam met gestrekt been en raakte de aanvaller van the Eagles op harde wijze. De aangeslagen Mateta kreeg zuurstof toegediend, ging per brancard van het veld en werd direct richting het ziekenhuis gebracht.

Scheidsrechter Michael Oliver ging naar de zijkant om het incident op het scherm nog eens goed te kunnen bekijken. Na het checken van de beelden kwam de arbiter tot de conclusie dat Roberts een directe rode kaart verdiende. Millwall moest al vroeg met tien spelers verder en zag het bekeravontuur tot een einde komen na de 3-1 nederlaag op Selhurst Park.

Tijdens en na de wedstrijd werd er op diverse plaatsen schande gesproken van de kamikaze-actie van Roberts. De Engelse journalist en voetballiefhebber Piers Morgan pakt de weggestuurde doelman van Millwall keihard aan via X.

''Slechtste 'tackle' die ik ooit in het voetbal heb gezien. Absoluut schandelijke aanval op Jean-Philippe Mateta door Millwall-doelman Liam Roberts. Hij werd weggestuurd door de scheidsrechter, maar als hij dat iemand op straat aandeed, kreeg hij een gevangenisstraf'', foetert de verbijsterde Morgan.

Oud-aanvaller Troy Deeney deed zijn beklag in de studio van de BBC. ''Steve Parish (voorzitter en eigenaar Crystal Palace, red.) heeft helemaal gelijk als hij zegt dat dit de slechtste overtreding is die hij in tijden heeft gezien.''

''En zijn familie zit hier ook op de tribune, daar zal ook paniek zijn. Daar zou meer aandacht voor mogen zijn, want zij leven ook in onzekerheid. Het menselijk aspect is heel belangrijk: hoe komt Mateta thuis? En hoe verlopen de komende dagen? Het is echt een beroerde overtreding'', aldus Deeney.

Palace-manager Oliver Glasner is eveneens hevig geschrokken. ''Eerlijk gezegd kan ik er niet naar kijken. Het is verschrikkelijk. De keeper wilde Mateta niet blesseren, dat wil natuurlijk niemand. Maar als je zo naar een bal gaat, met zo'n hoog been... Dat kan gewoon niet, het is echt gevaarlijk. We hebben allemaal een verantwoording naar elkaar toe op het veld. De overtreding was echt dramatisch.''