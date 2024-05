Woede en onmacht overheerst: ‘Twintig jaar en nu al klaar’

PSV is dit seizoen de onbetwiste kampioen. De brigade van Peter Bosz ging als de brandweer en verloor in de Eredivisie slechts één keer. Het leverde een puntenaantal op van 91, een record in de rijke Eindhovense geschiedenis. Reden genoeg voor Voetbalzone om Mister Bavaria, zoals de alias van deze superfan luidt, te interviewen over het afgelopen seizoen, de toekomst, een ontroerende reportage over een mede PSV-supporter en een programma met (oud)-voetballers.

“Eigenlijk ben ik opgegroeid op het Leidseplein, in de Jordaan. Ik heb gedronken uit de Amstel. Ik liep van de Leidsestraat zo naar het station. Ik stapte daar in de trein en in Eindhoven werd ik wakker. Ik kreeg daar een lekker glas Bavaria. Ik begon in één keer normaal te doen en ik zei: ‘BOEREN!’.”

Het filmpje is slechts 22 seconden lang, maar het is lang genoeg om de PSV’er in kwestie direct een kijkcijferkanon te maken. Op 23 april 2023 heeft PSV net met 3-0 gewonnen van Ajax, wanneer de Mierlose PSV-supporter op straat wordt geïnterviewd door het grote social mediaplatform 433. Het filmpje verspreidt zich als een lopend vuurtje over het internet.





Het befaamde interview

We kunnen het interview niet beginnen zonder heel even terug te blikken op dat moment. Het is inmiddels ruim een jaar na dato. Op de vraag of het een actie uit spontaniteit was reageert: “Ja, dat was wel spontaan. Er zit wel een verhaal achter. Ik zit bij PSV al ruim twintig jaar op Vak K, dat is schuin achter het doel en naast mij zat een meisje Britt Bakhuis, en zij werkte voor 433. Ze wilde mij heel graag een keer interviewen, maar toen ze dat interview afnam was ze een heel ander persoon, ze speelde een typetje. En ik dacht:. Ik zat aardig in de olie en inmiddels is het filmpje miljoenen keren bekeken.”

Voor het grootste gedeelte ontving Mister Bavaria positieve opmerkingen. “Het is een onschuldig grapje, dat vrijwel iedereen kan waarderen. Ik doe niemand zeer verder. Er is altijd een enkeling die er negatief op reageert, maar het gros uit Amsterdam reageerde ook gewoon positief.”

PSV

Het moge duidelijk zijn:komt niet uit de Jordaan, maar is een rasechte PSV’er in hart en nieren. En bij zijn geliefde club kon hij het afgelopen seizoen zijn hart ophalen. Sinds kinds af aan is de Mierlonaar al supporter van de Eindhovenaren en naar eigen zeggen is dit het beste seizoen dat hij tot dusverre heeft meegemaakt.

“Van wat ik bewust heb meegemaakt is dit het mooiste seizoen. Natuurlijk was 1988 top, maar toen was ik zelf vier. Dit seizoen is buitengewoon en we moesten ook op ons sterkst zijn, want Feyenoord was dit seizoen ook messcherp. Eén verliesduel in 34 wedstrijden is gewoon hartstikke knap. Ik denk dat het een samensmelting van meerdere factoren is, maar ik denk dat met name de goede balans tussen Peter Bosz, Earnest Stewart en Marcel Brands de fundering heeft gelegd voor dit team. Het is een club met een topsportklimaat in een familiair jasje.”

Door het goede seizoen heeft Mister Bavaria logischerwijs moeite om één uitblinker aan te stippen. Uiteindelijk komt hij met vier namen die er afgelopen seizoen volgens hem uitsprongen. “Sowieso Luuk de Jong. Die man is zo belangrijk in de kleedkamer en op het veld. En dan nog buiten beschouwing gelaten dat hij de beste kopper in Europa is, maar hij is in de herfst van zijn carrière ook gewoon beter gaan voetballen”, oordeelt de PSV-supporter.

Vervolgens noemt hij Joey Veerman. De spil van het middenveld van PSV. Volgens hem is de 25-jarige creatieveling onmisbaar in het elftal en in de wedstrijden dat trainer Peter Bosz geen beroep op hem kon doen wegens een blessure was de schwung eruit. Veerman miste in de Eredivisie dit seizoen vijf wedstrijden, in drie daarvan leed PSV puntenverlies.

Jerdy Schouten en Sergiño Dest. Bij eerstgenoemde waardeert Mister Bavaria zijn veelzijdigheid, daar hij zowel op het middenveld als in de verdediging een glansrijke rol vervult in de opbouw. Dest is volgens de PSV’er een speler van de buitencategorie voor de Eredivisie.

Voor een verslapping is Mister Bavaria niet bang. “Nee ik denk dat Peter Bosz dit seizoen als benchmark aan gaat houden en de fouten die hij heeft gemaakt gaat bijschaven, maar het is natuurlijk ook afwachten wie er gaan vertrekken en het zou absurd zijn als Bosz het nog een keer flikt. 34 wedstrijden in de Eredivisie zou uniek zijn.”

Ook bij PSV belooft het een spannende zomer te gaan worden. Spelers als Johan Bakayoko en Veerman staan op de radar van vele Europese topclubs. Eerstgenoemde mag van Mister Bavaria bij een bedrag tussen de 60 en 75 miljoen Eindhoven verlaten, terwijl Veerman het dichter bij huis moet zoeken, idealiter bij een Borussia Dortmund.

Hoewel de transfermarkt officieel nog niet geopend is, is de eerste slag al geslagen. Malik Tillman wordt door de Eindhovenaren definitief overgenomen van Bayern München na een succesvolle huurperiode. “Ik denk dat Tillman echt is gebleven door die familiaire sfeer die bij PSV heerst. Hij is hier op zijn gemak gesteld.”

Feyenoord en Ajax

Ook de twee andere clubs uit de traditionele top drie komen nog even aan bod. Met de blik op volgend seizoen gericht denktdat zowel Feyenoord als Ajax nog in de achtervolging zullen blijven. “Feyenoord heeft het dit jaar eigenlijk fantastisch gedaan, maar ik denk dat dat een groot verdienste van Arne Slot is geweest. Ik ben benieuwd hoe ze gaan presteren onder een andere trainer.”

“Bij Ajax moet er echt een heleboel gebeuren. Op en naast het veld, maar anderzijds: als Ajax de portemonnee trekt en ze halen vier of vijf directe versterkingen, dan staat er ook een geducht elftal”, vervolgt de PSV’er.

Op de vraag of de Mierlonaarr nog spelers van Feyenoord en Ajax in Eindhoven zou willen zien, reageert hij: “Van Feyenoord vind ik die Wellenreuther wel erg goed, daar is PSV ook aan gelinkt. Maar ik zou bij een vertrek van Walter Benítez ook Joël Drommel wel de kans gunnen. Bij Ajax zou ik gaan voor Jorrel Hato. Hij heeft zoveel talent en heeft de aanvoerdersband gedragen, bovendien is hij nog kneedbaar. Tot voor kort had ik Brobbey ook genoemd, maar die heeft het na een recent interview wel afgedaan voor mij”, doelt Mister Bavaria op een interview van Brian Brobbey bij het NOS Jeugdjournaal, waarin hij verkondigde dat hij zich mateloos irriteert wanneer hij tegen PSV speelt.

Gevangen in je lichaam

heeft naast een hart voor PSV, ook een hart voor recht. Na een thuiswedstrijd van PSV wordt hij benaderd door een man. Diens kleinzoon heeft door de gevolgen van een heftig auto-ongeluk zwaar hersenletsel opgelopen. Hierdoor is de jongeman beperkt in zijn functioneren, heeft hij een verminderd bewustzijn en zit hij sinds het ongeval in een rolstoel.



De volledige video is hier te zien.

Leandro, zoals de jongeman door het leven gaat, had twee jaar recht op neurologische revalidatie, maar doordat de klap van het ongeval dusdanig ernstig was, was het eerste jaar van herstel voornamelijk gericht op het lichamelijke herstel. Hierdoor zijn Leandro en zijn familie een jaar neurologische behandeling kwijt en is inmiddels de behandeling helemaal stopgezet en wordt het niet meer uitbetaald. Dat terwijl Leandro juist stapjes ging maken aan het einde van de twee jaar dat hij recht heeft op de neurologische behandeling.

Onlangs ging Mister Bavaria bij de familie op bezoek om de jongeman een fijne dag te bezorgen. Daar viel hem op hoe positief het gezin, ondanks de zware tegenslagen, in het leven blijft staan en geniet van de kleine momenten.

“Leandro is gevangen in zijn lichaam en kan niet communiceren zonder een communicatiecomputer. Dit dekt de verzekering niet en het kost handen vol geld. Leandro’s ontwikkeling stokt door regeltjes in plaats van dat er wordt gekeken per persoon hoe zo’n neurologisch traject te werk moet gaan. Ik wil me daarvoor inzetten en zorgen dat mensen zoals Leandro de aandacht krijgen”, vertelt Mister Bavaria tegenover Voetbalzone.

“Ondanks dat er een breed draagvlak is door de medische gemeenschap dat een neurologische behandeling individueel afgestemd dient te worden en vaak een traject is van meerdere jaren”, vervolgt hij. “Ik wil me inzetten en zorgen dat mensen zoals Leandro de aandacht krijgen.”

Het zorgt tegelijkertijd voor veel voldoening en pijn bij de Mierlonaar. “Ik wil zo graag dat zo’n jongen zich kan uiten middels een spraakcomputer. Zijn ontwikkeling wordt hem nu ontzegd, terwijl hij met jarenlange revalidatie wél een beter toekomstperspectief heeft. Toen ik met mijn cameraman, Levi Prince, naar huis reed heb ik een half uur niks gezegd, zo ingrijpend vind ik het verhaal.”

Op het YouTube-account van Mister Bavaria komt vanaf heden maandelijks een soortgelijke reportage, waarin hij mensen zoals Leandro, wil helpen en hun verhaal kenbaar wil maken.

Padellen met

Aan het eind van het gesprek kwam de positief ingesteldenog met een nieuwtje. Binnenkort lanceert hij met voormalig voetballer Tommie van der Leegte het programma ‘Padellen met’.

“Ja, dat wordt een tweeledige serie die we gaan uitzenden via een YouTube-kanaal en Sportnieuws.nl. Hierin ga ik samen met oud-voetballer Tommie van der Leegte padellen tegen voormalige voetballers en praten we naderhand in de kantine, op een luchtige manier, over het voetballeven. En niet de standaardvragen, maar hierin willen we op zoek naar de persoon achter de voetballer. Waarom heeft hij een bepaalde keuze gemaakt? Is hij ooit op het trainingskamp uit het hotelraam geklommen? Dat soort vragen, op een grappige manier en uiteraard met een Bavaria erbij.”

