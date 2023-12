Wint PSV voor de zestiende keer op rij in de Eredivisie, of gaat AZ stunten?

PSV wacht een serieuze test in de Eredivisie. Het elftal van trainer Peter Bosz gaat zondag namelijk op bezoek bij AZ. Wint PSV voor de zestiende keer op rij in competitieverband, of gaat AZ stunten op eigen veld? De ontmoeting in het AFAS Stadion begint zondagavond om 20:00 uur.

Op PSV staat dus geen maat in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben nog geen punt laten liggen en gaan in Alkmaar voor de zestiende zege op rij. AZ staat momenteel op een keurige derde plaats en vecht met onder meer met nummer twee Feyenoord om een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Het belooft dus een interessante ontmoeting te worden in Alkmaar.

