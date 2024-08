Wim Kieft vraagt zich af of komst Wout Weghorst naar Ajax echt noodzakelijk is

Wim Kieft heeft zo zijn bedenkingen bij de interesse van Ajax in Wout Weghorst. De eventuele komst van de boomlange spits kan voor problemen zorgen, daar Brian Brobbey volgens de analist de eerste keus is in de spitspositie van Ajax.

''Mits fit is Brobbey de eerste spits van Ajax'', zo oordeelt Kieft vrijdag in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf. ''Hij is de toekomst van de club, ook financieel.''

''Alleen neemt iemand als Weghorst geen genoegen met een plaats op het tweede plan'', voorziet de oud-aanvaller problemen. ''Omdat je niet snel ziet dat Brobbey en Weghorst samen kunnen spelen, kan je problemen voorzien met die twee samen in de selectie, strijdend voor één plaats in de punt van de aanval.''

In de optiek van Kieft is de komst van Weghorst dus niet noodzakelijk. ''Ajax heeft met Akpom de ideale tweede spits achter Brobbey al in huis. Akpom is ook niet niet iemand die de hele boel op stelten zal zetten als trainer Francesco Farioli hem op de bank houdt.''

De voormalig aanvaller van Ajax geniet nog niet van zijn oude werkgever. Hij rept zelfs over 'een schrijnend gebrek aan kwaliteit'. ''Je kan je afvragen of transfertarget Wout Weghorst garant staat voor die kwaliteit.''

Kieft moet duidelijk nog even wennen aan de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. ''Deze Italiaan is trouwens wel heel druk bezig langs de kant van het veld. Schijnt bij zijn manier van coachen te horen.''

''Ook zegt hij evenals Ten Hag bezig te zijn met een 'proces'. Tegenwoordig het heilige woord waarachter veel trainers zich verschuilen'', sluit Kieft zijn column af met een cynische noot.