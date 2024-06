Wim Kieft vertelt over ontmoeting met David Beckham: ‘Zat ik daar voor lul’

Wim Kieft en René van der Gijp hebben in de nieuwste aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp mooie anekdotes opgehaald over Ruud Gullit. Kieft stelt in de podcast dat Gullit geen onzekerheid kent. “Die is gewoon vrij, live op televisie en spreekt in alle talen.”

Van der Gijp kan zich nog een mooie anekdote van Kieft over Gullit herinneren en vraagt hem om die tijdens de podcast op te rakelen. “Ik ging met Ruud naar Casablanca voor een project van, ik dacht Oxfam Novib. Ik vloog met Ruud vanaf Amsterdam en we hadden een tussenstop in Madrid”, vertelt Kieft.

“We misten daar alleen het vliegtuig dat naar Casablanca ging. Ruud zei toen tegen mij: ‘Weet je wat ik doe, ik bel David even.’ Dus ik zei: ‘Welke David? Want ik ken helemaal geen David.’

Toen vertelde Gullit tegen Kieft dat het ging om David Beckham, die destijds voor Real Madrid speelde. “Beckham had toen ergens opnames voor het cosmeticamerk L'Oréal. Ik zei toen tegen Ruud: ‘Ik ben daar niet zo van om bij David op bezoek te gaan.’ Gullit stond er echter op dat we naar Beckham gingen. We arriveerden in een hele grote hal waar honderden mensen druk bezig waren met die commercial.”

Kieft laat weten dat hij vervolgens tegenover Gullit aangaf dat hij in de hal zou zitten en dat Gullit zelf naar binnen kon gaan. “Dat duurde drie kwartier. Ruud was iedereen aan het omhelzen, want iedereen kent hem natuurlijk. Toen zei Ruud: ‘Kom nou even mee, want Beckham wil jou ook even zien.’”

“Ik zei toen: ‘Ik kan me helemaal niet voorstellen dat Beckham mij even wil zien, maar goed, ik loop wel even mee.’ We lopen naar hem toe en Beckham zit helemaal in de schmink met zo’n kleed om. Hij wordt door vier van die dames opgemaakt. En Ruud zegt: ‘Hey David, this is Wim Kieft. Do you remember him? He scored a goal against Ireland.’”

“Ik zie die Beckham kijken, jongen”, herinnert Kieft zich. “Hij kreeg gelijk een hele grote glimlach en vroeg hoe het met me ging, maar hij had werkelijk geen idee wie ik was. Ik zei toen dat ik weer naar buiten ging. Ruud was helemaal in zijn element daar en ik dacht: heb ik me toch weer voor het karretje laten spannen door die Ruud. Zat ik daar voor lul bij die Beckham.”

“Ruud is een hele bijzondere jongen”, haakt Van der Gijp in. “Zijn vrolijkheid is zo bijzonder. Ik heb hem weleens gevraagd hoe hij in elkaar zit. Toen zei hij dat als hij bij mij in de auto zit, dat hij honderd procent van mij is. Dan denkt hij ook aan niets anders.”

Kieft haalt vervolgens aan dat hij Gullit al vanaf zijn veertiende kent. “Ruud is altijd zo geweest. Vol zelfvertrouwen, hij verblikt of verbloost niet. Hij kan echt goed lullen, maar wat ik altijd zo leuk vind aan die echte grote voetballers: Ruud lult nooit over zijn eigen carrière.”

