Wim Kieft oordeelt hard: 'De Europese top is voor hem te hoog gegrepen'

AC Milan is serieus in de markt voor Santiago Gimenez, zo is vrijdagavond duidelijk geworden. Wim Kieft heeft dat ook meegekregen en buigt zich in zijn column in De Telegraaf over de nabije toekomst van de spits van Feyenoord.

''Moet Feyenoord hem nu van de hand doen? Tweemaal scoren tegen Bayern München is een prima sollicitatie om eventueel voor de hoofdprijs te vertrekken'', aldus Kieft, die Gimenez 'onmisbaar' vindt voor Feyenoord in de jacht op een ticket voor de Champions League.

Kieft hoopt dat Gimenez heel goed nadenkt over zijn volgende stap. ''De Europese top is voor hem te hoog gegrepen. Hij blijft omringd door twijfels omdat Gimenez te vaak en te lange periodes kent dat hij niet scoort.''

In een Europese topcompetitie moet je koelbloedig te werk gaan en volgens Kieft is Gimenez dat lang niet altijd. ''Hij lijkt me een gevoelige jongen, die snel gaat malen in tijden van doelpuntendroogte. In de subtop van Europa, bijvoorbeeld bij een club als AC Milan, zou hij een kans verdienen en misschien kunnen slagen.''

De oud-aanvaller vraagt zich af of Gimenez de concurrentiestrijd kan winnen bij een buitenlandse topclub. ''Iemand als Luuk de Jong, die een dagje ouder wordt, gaat goed op concurrentie de laatste weken.''

''Ricardo Pepi staat te dringen en is klaar om het stokje over te nemen. De Jong lijdt er niet onder, sterker: hij is keer op keer beslissend met doelpunten'', ziet Kieft de 34-jarige De Jong nog steeds schitteren in Eindhoven.

''Ook weer bij Rode Ster Belgrado met twee doelpunten. Zoals De Jong die eerste bal inkopt… Hoewel hij volledig vrij stond was het een geweldige kopbal. Natuurlijk haalt De Jong de prikkel uit zichzelf, maar die Pepi zorgt er wel voor dat hij iets extra’s geeft'', geeft Kieft Gimenez het advies mee om goed te kijken naar de ervaren spits van PSV.