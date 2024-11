Wim Kieft niet onder de indruk van Ajax: ‘Hij heeft misschien tien ballen geraakt’

‘De kinderhand bij Ajax is snel gevuld’, zo concludeert Wim Kieft na de 0-2 zege op Feyenoord in De Kuip woensdagavond. In zijn wekelijkse column namens De Telegraaf laat de Amsterdammer weten dat de blijdschap van de supporters overdreven is.

Kieft is van mening dat Ajax de verrassende driepunter vooral te danken heeft aan twee keepersfouten van Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther. “Na de snelle voorsprong heeft Ajax voornamelijk verdedigd, zeker in de tweede helft.”

De voormalig topspits gebruikt de aanvalsleider van Ajax als voorbeeld. “Wout Weghorst kreeg vlak na rust een grote kopkans, maar verder heeft hij misschien tien ballen geraakt omdat Ajax zich vooral bekommerde om het verdedigen. De inbreng van Weghorst als sta-in-de-weg zegt voldoende over hoe Ajax zich manifesteerde in De Kuip”, aldus Kieft.

Kieft geeft aan dat de huidige speelwijze van Ajax in deze opbouwfase nog valt te tolereren. “Alleen zal trainer-coach Francesco Farioli voetballend stappen moeten maken met zijn ploeg. Ajax is het aan zijn stand verplicht zich in balbezit verder te ontwikkelen, want dat blijft armoedig.”

Kieft kijkt om een speciale reden uit naar het duel tussen Ajax en PSV, zaterdagavond om 18.45 uur. “Of de Eredivisie nog spannend wordt, hangt af van die wedstrijd. Gedacht werd dat PSV zonder Jerdy Schouten en Joey Veerman zijn ongenaakbare status zou inleveren, maar de alternatieven op het middenveld met Ismael Saibari en Malik Tillman leveren. Samen met Noa Lang zijn die twee de grote toptalenten bij PSV.”

“Dit trio bezit de creativiteit om op een hoger niveau het verschil te maken. Zo is Ajax-PSV na Feyenoord-Ajax niet alleen een mooie testcase voor Ajax, tegelijkertijd kan het PSV-trio laten zien dat hun plafond hoger ligt dan PSV”, besluit Kieft.

De wedstrijd tussen Ajax en PSV wordt zaterdag gefloten door Serdar Gözübüyük. Aansluitend om 21.00 uur volgt het duel tussen Feyenoord en AZ in De Kuip. Dennis Higler is aangesteld als scheidsrechter van die wedstrijd.