Wim Kieft: â€˜Ik heb me gestoord aan die jongen, maar dat doe ik al een hele tijdâ€™

Wim Kieft: ‘Ik heb me gestoord aan die jongen, maar dat doe ik al een hele tijd’

Maandag, 6 november 2023 om 23:41 • Rian Rosendaal

Wim Kieft vindt het vreemd dat Luuk Brouwers Ajax zondag van arrogant gedrag beschuldigde. De analist van Veronica Offside ergert zich sowieso al een tijdje aan de aanvallende middenvelder van sc Heerenveen, die ondanks een doelpunt ook niet kon voorkomen dat de Friezen met een 4-1 nederlaag afdropen.

"Ze lopen van het veld alsof ze de Champions League-finale hebben gewonnen... Ja, dat stoort me enorm", aldus Brouwers zondag bij ESPN. "Waarom me dat stoort? Ze zijn Ajax toch? Dat zeggen ze toch? Het is een bepaalde realistische blik op de wedstrijd. Als je terugkijkt op de wedstrijd, vind ik dat niet terecht", aldus de middenvelder. "Nee, dit is echt enorm geflatteerd. Dat heeft iedereen denk ik wel gezien."

Kieft

"Ik heb me na afloop een beetje gestoord aan die jongen", zo opent Kieft in de uitzending van maandagavond. "Aan Brouwers?", wil presentator Wilfred Genee weten. "Daar stoor ik me sowieso al een hele tijd aan. Ik zag in een interview vorige week dat het een beetje een gekke jongen is, waar veel beleving in zit. En dat het een moeilijke jongen is. Daar was hij zelf nogal blij mee."

"En nu mocht Ajax van hem niet zo overdreven blij zijn", verlegt Kieft de aandacht naar de uitspraken van Brouwers na afloop van het duel in Amsterdam. "Als er zoveel druk op zit en je hebt zó in de penarie gezeten, dan is het toch logisch dat je blij bent na afloop? Dan mag je toch blij zijn?", vraagt de oud-aanvaller zichzelf af.

Boskamp

"Jij bent het niet met mij eens?", vraagt Kieft vervolgens aan tafelgenoot Jan Boskamp. "Nee, zeker niet", zo luidt het antwoord. "Als je teruggaat in de tijd, zie je dat Ajax elke wedstrijd van Heerenveen met vier of vijf doelpunten verschil wint. Verleden jaar, het jaar daarvoor en noem maar op."

"Nu heeft Ajax het voetballend heel moeilijk gehad tegen Heerenveen. Ajax is gelukkig, want ze hebben een bak ellende over zich heen gekregen in de laatste drie, vier maanden. Dus dat ze juichen, klasse."

"Maar ik kan me ook voorstellen dat die gozer (Brouwers, red.) zegt: 'Doe even normaal, je hebt de Champions League niet gewonnen'. En daar ging het om", aldus Boskamp.