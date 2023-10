Heerenveen neemt waarschuwing Van Wonderen serieus en rolt Heracles op

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 20:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:46

Kees van Wonderen waarschuwde sc Heerenveen in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo van zaterdag: "Het is niet vijf, maar twee minuten voor twaalf", verwees de coach vrijdag op de persconferentie naar de vier opeenvolgende nederlagen buitenshuis en het schamele punt in de laatste drie thuisduels. De Heerenveen-spelers hebben goed naar hun trainer geluisterd, want in het Abe Lenstra Stadion werd met 3-0 gewonnen van Heracles Almelo.

Heerenveen startte duidelijk met aanvallende intenties en het was Osame Sahraoui, een van de spaarzame lichtpuntjes tot dusver dit seizoen, die de score al na tien minuten opende in Friesland. De sierlijke linksbuiten dribbelde langs de verdediging van Heracles, om vervolgens raak te schieten in de verre hoek: 1-0. Navajo Bakboord leek zijn frustratie over de tegengoal niet te kunnen verkroppen en de rechtsback haalde Sahraoui korte tijd later fors onderuit. Het kwam de Heraclied op geel te staan.

Bakboord en Heracles keken na twintig minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Simon Olsson wist Luuk Brouwers te bedienen en laatstgenoemde trof doel vanaf circa twintig meter. De middenvelder was dolbij met zijn doelpunt en de verdubbeling van de voorsprong. Er was voor rust ook tegenslag voor Heerenveen: smaakmaker Sahraoui moest geblesseerd naar de kant, met Anas Tahiri als diens vervanger. Lasse Wehmeyer raakte nog de lat voor Heracles, maar een aansluitingstreffer zat er in de eerste helft niet in voor de bezoekers uit Almelo.

Die aansluitingstreffer had er na bijna een uur spelen alsnog kunnen komen, ware het niet dat Mario Engels faalde in kansrijke positie. Trainer John Lammers gooide Abed Nankishi, Marko Vejinovic en Mohamed Sankoh voor de leeuwen, maar het mocht niet baten voor Heracles. Doelman Andries Noppert hield Vejinovic van scoren af met een fraaie redding. Er werd juist aan de andere kant gescoord en het was opnieuw Brouwers die het doelpunt op zijn naam bracht. De vlag ging nog omhoog voor buitenspel, maar de VAR wilde daar niets van weten.

Een klein kwartier voor het einde sloeg de vlam in de pan in het Abe Lenstra Stadion. Er ontstond een vechtpartij tussen spelers en bankzitters van beide ploegen toen Mats Köhlert weigerde de bal in te leveren bij een ingooi voor Heracles-verdediger Stijn Bultman. Het kwam zowel Köhlert als Bultman op een gele kaart te staan. Het kon Heerenveen eigenlijk weinig schelen en na het laatste fluitsignaal van arbiter Martin van den Kerkhof werd de 3-0 zege, de eerste na zeven opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning, uitbundig gevierd.