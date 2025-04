Wim Kieft snapt Van Persie heel goed: 'Farioli is dat na een jaar nóg niet gelukt'

Wim Kieft breekt in zijn column voor De Telegraaf een lans voor Robin van Persie. De voormalig aanvaller vindt het niet meer dan logisch dat de trainer van Feyenoord niet ten koste van alles aanvallend voetbal wil spelen.

''Er zijn best wat mensen die op dit moment lichtelijk overspannen reageren omdat Robin van Persie bij Feyenoord nog niet voor dat heel aanvallende voetbal heeft gezorgd. Hij had toch gezegd dat hij zou gaan aanvallen, zeggen ze dan'', opent Kieft zijn analyse over de Feyenoord-coach.

''Je moet rekening houden met de omstandigheden'', snapt Kieft de werkwijze van Van Persie in De Kuip. ''Van Persie werd vervroegd door Feyenoord aangetrokken in een poging nog de derde plek te veroveren. Nu Feyenoord die derde plek heeft, moet hij proberen zelfs nog tweede te worden.''

''Het hoeft in de slotfase van het seizoen niet allemaal oogstrelend te zijn'', weet Kieft dat de resultaten heilig zijn voor Feyenoord in de laatste weken van het seizoen. ''Als hij derde wordt, heeft hij het goed gedaan.''

''Wordt hij tweede, dan heeft hij het nog beter gedaan. In de voorbereiding op het volgende seizoen kan hij zich dan daadwerkelijk storten op de speelwijze van zijn ploeg.''

''Het is niet helemaal te vergelijken met de situatie van Farioli bij Ajax'', betrekt de oud-aanvaller de koploper uit Amsterdam in zijn verhaal over Feyenoord en Van Persie. ''Die heeft het hele jaar aan de speelwijze kunnen werken en daar is het nóg niet gelukt.''

''Iedereen wil dat Farioli maar aanvalt en mooi voetbalt, maar soms gaat het om de korte termijn. Ajax moest eerst terug naar de top van de Eredivisie. Je moet namelijk ook kijken waar Ajax vandaan komt'', aldus Kieft.