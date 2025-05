Van der Gijp: 'Hij is de enige die zijn mond moet houden over Wouter Goes'

In de podcast KieftJansenEgmondGijp van deze week is er speciale aandacht voor Wouter Goes. Wim Kieft heeft zo zijn bedenkingen, maar is tevens complimenteus over de verdediger van AZ.

''Wouter Goes is ook een gekkie. Maar als Pepe dat deed, dan kwamen we allemaal niet meer bij van het lachen. Pepe stond gewoon op iemand zijn rug te springen'', opent Kieft zijn analyse over de veelbesproken centrumverdediger van AZ.

''En dat is deze jongen ook een beetje'', trekt de analist de vergelijking tussen Pepe en Goes. Om er direct aan toe te voegen: ''Maar het is helemaal niet zo'n slechte verdediger.''

''En hij heeft wel een aardige trap'', haakt René van der Gijp in. Goes komt ter sprake in de podcast omdat er aandacht wordt geschonken aan de documentaire over Hans Kraay junior op ESPN genaamd 'Hansie'.

De huidige verslaggever en analist van de betaalzender stond te boek als een spijkerharde verdediger, die dikwijls gele en rode kaarten ontving. Kraay werd ooit als speler van NAC Breda voor 24 wedstrijden geschorst omdat hij de scheidsrechter naar de grond duwde.

''Hans is wel de enige die zijn mond moet houden over Wouter Goes'', merkt Van der Gijp op met een kwinkslag. ''Wouter Goes is echt een heilige vergeleken met Hans'', is presentator Michel van Egmond het roerend eens met die stelling.

''Ik speelde bij sc Heerenveen en we moesten geloof ik tegen SVV. Toen kwam Hans erin en kreeg hij na acht seconden geel'', gooit Van der Gijp tot slot een anekdote uit zijn tijd als profvoetballer op tafel.