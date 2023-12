Wim Kieft gelooft zijn ogen niet in slotfase Ajax: ‘Je moet hem gewoon geven!’

Chuba Akpom scoorde donderdagavond tweemaal bij Ajax, dat met 3-1 won van AEK Athene en daardoor een ticket heeft voor de tussenronde in de Conference League. Pierre van Hooij donk en Kenneth Perez zijn echter niet onder de indruk van de inbreng van Akpom bij de winnende ploeg.

"Zou hij zichzelf een beetje overschat hebben, die Akpom? Is hij een overperformer?", wil Perez na afloop weten bij ESPN. "In de afwerking zeker", antwoordt Van Hooijdonk. "Hij maakt best wel veel goals, voor iemand die niet heel goed is, volgens mij."

"Maar ook die ene kans, dat hij recht op de keeper schiet", doelt Perez vervolgens op de grote kans die Akpom in de slotfase onbenut liet, toen hij recht op de keeper van AEK afstormde. "Best wel gek afgewerkt voor een pure spits."

"En ik blijf erbij: die Engelse clubs zijn knettergek. Met alles kopen wat los en vast zit. Hij heeft daar voor hun neus (bij onder meer Middlesbrough, red.) gevoetbald, maar toch hebben ze hem niet genomen. Die zullen de topscorer van de Championship toch wel halen. Daar moet toch meer achter zitten, dat ze hem dan niet halen."

"Het is een goede aankoop als je niet van hem verwacht dat hij 25 goals voor je gaat maken", gaat Van Hooijdonk verder met zijn analyse over Akpom. "Want hij gaat een heleboel kansen missen. Hij maakt wel een aantal goals, maar die verhouding vind ik op een totaal andere level liggen dan Gimenez en Pavlidis, de topscorers in de competitie."

"Bij Brobbey zit dat verfijnde er nog niet in, en Akpom heeft dat ook", geeft de oud-aanvaller mee aan de huidige spitsen van Ajax. "Ik heb goals teruggekeken van de periode dat Akpom bij Middlesbrough speelde. Daar zit geen stiftballetje bij. Veel hard schieten, maar dan kan een maand lang alles binnenvallen, en de maand daarna alles op de paal."

Kieft

Wim Kieft keek bij Veronica eveneens met grote verbazing naar de misser van Akpom. "Kijk nou Hélène (Hendriks, red.), even serieus... Hij verovert hem tien meter buiten zijn eigen zestien. Je moet hem gewoon geven! Wie of wat je ook bent, zelfs Cristiano Ronaldo zou deze bal gewoon afschuiven. Dat zou hij absoluut doen ja."

Hendriks reageert direct: "En wat zei je nou? Als Berghuis ernaast had gestaan had hij hem helemaal uitgefoeterd?", wil de presentatrice weten van Kieft. "Ja, dat zei Kees (Jansma, red.). Maar hij is volgens mij meer een jongen voor in de zestien, en dit vraagt weer andere dingen. Voor sommige spelers best moeilijk, omdat ze dan moeten nadenken en niet intuïtief kunnen spelen."



