Willem Vissers ziet naast Quinten Timber en Dávid Hancko verrassende uitblinker bij Feyenoord

Rotterdam waakt op na een krankzinnige uitzege van Feyenoord in de Champions League op Girona (2-3 winst). De Nederlandse media hebben genoten van het sensationele duel, dat af en toe qua niveau niet overhield.

Feyenoord won woensdagavond na 22 jaar weer eens een uitduel in de Champions League. Dat kostte de Rotterdammers veel pijn en moeite. Feyenoord profiteerde van twee eigen doelpunten van Girona. Tussendoor scoorde ook Antoni Milambo. Feyenoorder Ayase Ueda miste een penalty, net als Girona-spits Bojan Miovski.

“Feyenoord had kunnen verliezen van Girona, maar had ook ruimer kunnen winnen”, concludeert journalist Willem Vissers in De Volkskrant. “Het was een rare, bizarre wedstrijd in de stromende regen, tot het allerlaatste moment, na een VAR-beslissing over een mogelijke handsbal van Feyenoorder Carranza. Niet gegeven.”

Vissers zag Feyenoord in Girona af en toe vreemde fouten maken. “Maar er was ook reden voor optimisme. Inzet, vechtlust, nooit opgeven. Geregeld een goede, creatieve aanval, met een hoofdrol voor spelers van wie je ook een hoofdrol mag verwachten: Quinten Timber, Dávid Hancko, af en toe Igor Paixão.”

Ook nieuwkomer In-beom Hwang voegt iets extra’s toe volgens de journalist. “De Zuid-Koreaan speelt met flair op het middenveld, blijft onophoudelijk lopen en is bedreven in de passing.”

De Telegraaf noemt Hancko eveneens als uitblinker bij Feyenoord. “Als dank voor de massale toeristenstroom maakte Girona in de slotfase ook nog via Ladislav Krejci een tweede eigen doelpunt, uit een voorzet van Hancko. De Slowaak kon in de slotfase amper meer lopen, maar Priske had al zijn wissels gebracht. Op hun allerlaatste tandvlees trokken de Rotterdammers de historische zege over de streep.”

Het Algemeen Dagblad trekt een conclusie. “Het had zelfs nog mooier kunnen én moeten zijn voor Feyenoord. Wederom bood Girona, voor het eerst thuis een wedstrijd in Europa afwerkend, de helpende hand.”

De ochtendkrant zoomt in op de penalty die Feyenoord kreeg. “Ayase Ueda miste de strafschop en realiseerde zich dat hij een droomkans om Feyenoord een fantastische uitgangspositie te bezorgen had laten liggen.”