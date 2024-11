Willem van Hanegem windt zich op over Feyenoord: 'Dat vind ik zoiets doms'

Willem van Hanegem begrijpt niets van de vele blessure waar Feyenoord momenteel mee te kampen heeft. Onder meer Quinten Timber, Ayase Ueda, Justin Bijlow en Hugo Bueno zitten momenteel in de lappenmand, en volgens Van Hanegem komt dat ‘door al die schriftgeleerden’.

In de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad gaat het onder meer over de vele blessures bij Feyenoord. “Dat begrijp ik niet”, begint Van Hanegem.

“Ik zweer het je, dat vind ik zoiets doms. Zoveel mensen die geblesseerd zijn. Ik begrijp er niks van. Ik zeg je dat het toch komt door al die schriftgeleerden.”

Eén van de spelers die de afgelopen periode geblesseerd was, is Santiago Gimenez. Hij traint echter weer volledig mee en lijkt op korte termijn zijn rentree te kunnen gaan maken.

“Het zou mooi zijn als hij al in de buurt komt van zijn oude niveau”, aldus Van Hanegem. “Toen hij net was gekomen, was het geweldig. Daarna werd het minder.”

“Ze moeten niet iedere keer zeuren dat hij moe is. Hij heeft een half jaar geen knikker geraakt. Ik begrijp dat niet, zo’n goede speler. Iedereen wilde hem hebben, zeiden ze.”

Manchester City

Komende dinsdag gaat Feyenoord in de Champions League op bezoek bij Manchester City. Van Hanegem is hoopvol. “Waarom zou Feyenoord dan ook niet zo goed kunnen spelen als tegen Benfica?"

"Dat Manchester heeft goede spelers, maar zo bijzonder is het toch niet? Dat zie je toch? Alleen de tegenstanders krijgen altijd zenuwen. Dat is het vaak. Dat kan nu ook gebeuren, maar ze (Manchester City, red.) verliezen nu ook van ploegen die minder zijn.”