Sneijder reageert op gigantisch leeftijdsverschil met zijn vriendin: 'Ze moeten in Nederland...'

Wesley Sneijder (40) heeft in het programma ‘Het waren 2 fantastische dagen’ van SBS6 gereageerd op het gigantische leeftijdsverschil tussen hem en zijn vriendin Romy Lukassen (23), dat blijkt uit beelden van RTL Boulevard.

Het nieuwe programma van Talpa gaat komende zondag van start. “In ‘Het waren 2 fantastische dagen’ brengen iedere week drie BN’ers twee dagen samen door in een volledig gepersonaliseerde villa, zonder van tevoren te weten wie de anderen zijn. Wat ze wel weten? Dat het een avontuur wordt om niet snel te vergeten. Van persoonlijke beelden en muziek tot onverwachte vragen of een dierbaar voorwerp: alles in het huis is afgestemd op de gasten”, luidt het op de website van KIJK.

In de eerste aflevering brengen Wesley Sneijder, Igone de Jongh en Jaimie Vaes twee dagen met elkaar door in de luxe villa. Uit de beelden getoond bij RTL Boulevard zien we dat Sneijder wordt gevraagd door de twee dames naar zijn nieuwe vriendin.

Op 17 mei maakte Lukassen de relatie openbaar middels een bericht op Instagram. Ze plaatste een foto met Sneijder met daarbij de tekst: ‘Love You’. Er waren al langere tijd geruchten over een relatie tussen de twee, maar nu maken ze het dus ook bekend aan de buitenwereld. Tussen Lukassen en Sneijder zit een leeftijdsverschil van ongeveer zeventien jaar.

“Ik zei tegen haar dat ze die foto gewoon lekker moest posten. Ik maak me niet zo druk om dat leeftijdsverschil”, begint Sneijder tegenover Vaes en De Jongh.

“Als het goed is, is het goed. En dan moeten ze daarover in Nederland lekker heel veel over gaan roddelen. Het is eigenlijk niet eens roddelen, het is een stukje jaloezie. Ik maak me er niet zo druk om”, besluit de recordinternational van Oranje.