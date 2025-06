Sam van Royen beleeft live op tv complete afgang: 'Jezus, dit is heel slecht'

Sam van Royen maakte voorafgaand aan de EK-finale tussen Jong Engeland en Jong Duitsland geen beste beurt. De verslaggever van Ziggo Sport stapelde fout op fout toen hij de opstelling van de Duitsers live op televisie onder de loep nam.

Van Royen begint nog door te zeggen dat hij zich goed heeft ingelezen. Desondanks gaat hij op soms pijnlijke wijze in de fout bij het voorlezen van de namen van de Duitse jeugdinternationals.

De verslaggever kan maar niet op de naam komen van Brajan Gruda, die volgens de UEFA de plaats inneemt van Ansgar Knauff op de linksbuitenpositie. ''Grufa, of Gruda sorry, of Gruda, of Druba. Ik weet het niet, in ieder geval iets met een Gru… Hij speelt op de plek van Knauff'', aldus Van Royen, die krijgt ingefluisterd dat het om Gruda gaat. ''Oh, dankjewel.''

''In de spits speelt Weiber'', vervolgt Van Royen, die eigenlijk doelt op Nelson Weiper, de rechtsbuiten van Duitsland. ''Weiber scoorde in de vorige wedstrijd. De wedstrijd ervoor scoorde hij niet, maar was hij wél basisspeler.'' Daarmee slaat Van Royen opnieuw de plank mis, want Weiper fungeerde in de kwartfinale tegen Jong Italië (3-2) als invaller en scoorde tijdens zijn invalbeurt.

Het vele gehakkel zorgt voor schaamte bij Van Royen. ''Jezus, dit is heel slecht. Maar hij zat op de bank tegen Jong Italië. Het is een ingewikkeld verhaal, maar dat is ook gewoon het geval bij Duitsland.''

Presentator Wytse van der Goot neemt het desondanks op voor Van Royen. ''Ik snap wel dat Sam die namen door elkaar gooit. Die gast loopt al drie weken achter Jong Oranje aan.''

''Jij was donderdag natuurlijk ook bij die EK-finale van Oranje Onder 19. Even op en neer naar Boekarest. Ik snap het allemaal wel, hoor'', aldus de licht cynische Van der Goot.