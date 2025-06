Luuk de Jong wil niet trainen bij PSV: ‘Het is een veeg teken’

Luuk de Jong is er in de openingsfase van de voorbereiding op het seizoen nog niet bij. De selectie van PSV moet zich maandag melden op De Herdgang voor de aftrap van de nieuwe voetbaljaargang, maar de spits van de Eindhovenaren zal niet aanwezig zijn, zo weet De Telegraaf zondag te melden.

De krant noemt de afwezigheid van De Jong, die geen zomerse interlandverplichtingen had, ‘een veeg teken’. Normaal gesproken zou zijn vakantie voorbij zijn, maar toch zal hij niet komen trainen.

De 34-jarige spits is vanaf komende dinsdag transfervrij op te halen in Eindhoven en hij twijfelt nog over zijn toekomst. Mogelijk wacht De Jong op een uitdaging bij een andere club. PSV respecteert zijn keuze om te wachten, maar de club wil ‘niet eindeloos’ wachten.

De kans is aanwezig dat De Jong komend seizoen als tweede spits achter Ricardo Pepi belandt. Het is de vraag of eerstgenoemde een rol als pinchhitter ziet zitten, of dat hij mogelijk toch nog elders als eerste keus kan spelen.

Algemeen directeur Marcel Brands was na het binnenhalen van de landstitel al duidelijk over de situatie rond De Jong. “Als Luuk heel lang wil wachten, dan moeten we op een gegeven moment wel verder. We moeten komend seizoen twee spitsen hebben.”

“We kunnen niet aan het seizoen beginnen en zeggen: ’We hebben geen spits kunnen halen, want Luuk wilde lang wachten.’ Maar dat weet Luuk ook.”, benadrukte Brands.

“We gaan straks zitten en dan zal hij een beslissing nemen of hij nog een jaar doorgaat of het ergens anders gaat zoeken. Als dat zo is, dan even goede vrienden. Luuk zal uiteindelijk toch weer terugkomen in een andere functie.”