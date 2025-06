Wesley Sneijder: 'Ik voorspelde aan mijn ex: 'Zodra ik Yolanthe ontmoet, vlieg jij eruit''

Wesley Sneijder heeft in het SBS 6-programma Het waren 2 fantastische dagen openhartig verteld over zijn verleden met Yolanthe Cabau. De recordinternational van het Nederlands elftal onthulde dat hij al wist dat zij zijn droomvrouw was, nog voordat hij haar ooit had ontmoet.

“Ik speelde bij Real Madrid en ik was net gescheiden,” begint Sneijder zijn verhaal. “Er lagen opeens allemaal Nederlandse paparazzi voor mijn deur. Ik wist echt niet waarom.” Er gingen geruchten dat hij met een bekende tennisster zou daten, maar daar was niets van waar.

Een dag later liep Sneijder fotograaf Leo Vogelzang tegen het lijf op een terras. “Ik raakte met hem in gesprek en zei: ‘Voor mij is er maar één vrouw, dat is Yolanthe.’”

Volgens Sneijder vertelde Vogelzang hem toen tot zijn grote verbazing dat Yolanthe in scheiding lag met Jan Smit. “Van het een kwam het ander. We hebben eerst heel lang gepraat en toen afgesproken, gezellig. En toen kwam dat parkeergaragemoment, een paar maanden later.” Het beroemde zoenfragment tussen Sneijder en Yolanthe werd in 2010 breed uitgemeten in RTL Boulevard, dat de beelden op televisie uitzond.

Opvallend is dat Sneijder al tijdens zijn eerdere relatie met een Spaans vriendinnetje wist dat hij voor Yolanthe zou vallen. “We zaten televisie te kijken en ik zei: ‘Als ik haar ooit ontmoet, dan vlieg jij eruit.’” Hij vertelde dat met een lach, maar het werd werkelijkheid.

Igone de Jongh, die ook in het programma zit, reageert geschokt op die uitspraak. "Zei je dat echt?", aldus de balletdanseres.

"Ja, maar gekscherend", aldus Sneijder. "Ik dacht: die kom ik toch niet tegen. Uiteindelijk werd het dus echt. Dat vriendinnetje had zelfs gezegd: ja, dan snap ik het."

Op de vraag of Yolanthe inmiddels een nieuwe man heeft, antwoordt Sneijder: “Nee, volgens mij niet.” De oud-middenvelder van Ajax geeft toe dat hij daar veel moeite mee zou hebben. “Ik zou er geen vrede mee kunnen hebben, nee. Maar ja, als het gebeurt, gebeurt het.”