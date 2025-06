'Theo Janssen heeft nadat hij betrapt is op vreemdgaan opmerkelijk verzoek voor security'

Er is nieuwe informatie gelekt over de buitenechtelijke escapades van Theo Janssen. Begin juni werd bekend dat de analyticus ‘met de broek op zijn enkels in de kleedkamer’ betrapt werd met een jonge vrouw, al gaf de oud-middenvelder destijds aan zich ‘niet te herkennen in de verhalen’. Nu heeft het grootste juicekanaal van Nederland, Reality FBI, nieuwe details.

Het veelbesproken moment deed zich voor zou zich hebben afgespeeld direct na het duel van het gelegenheidsgezelschap FC De Rebellen, waarin oud-profvoetballers uit het Nederlandse voetbal nog regelmatig samenkomen voor vriendschappelijke potjes.

Waar Janssen zei zich niet te herkennen in het verhaal, gaf de vrouw aan te hopen dat het snel zou overwaaien. Zij wilde de informatie 'niet bevestigen of ontkennen’.

Inmiddels heeft de bron meer informatie vrijgegeven over de bewuste escapade van de oud-middenvelder van onder meer FC Twente en Ajax, zo wordt duidelijk in een Instagram Story van het juicekanaal.

“Toen Theo werd betrapt, zou hij aan de security hebben gevraagd of hij de daad kon afmaken. De security liep op dat moment de sluitronde en wilde volgens geruchten naar huis. Theo kreeg geen ruimte om zijn daad af te maken”, zo luidt het verhaal.

Verder laat het kanaal weten dat Theo zijn huidige vrouw, Linda, op vergelijkbare wijze heeft ontmoet. “Linda zou als jonge medewerker in haar vakgebied bij Vitesse zijn begonnen, terwijl Theo toen ook een partner had.”

“Hij zou destijds zijn vreemdgegaan met Linda, met wie hij nu dus getrouwd is”, zo klinkt het.

Reality FBI

