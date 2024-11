Willem van Hanegem vreest Manchester City niet: 'Dat moet gewoon kunnen voor Feyenoord'

Willem van Hanegem acht Feyenoord zeker niet kansloos tegen Manchester City. "Ik zou blij zijn met een gelijkspel, en dat moet ook gewoon kunnen", stelt De Kromme in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

De aankomende Europese speelweek staat voor de Rotterdammers het affiche met Manchester City op het programma. Op 26 november verschijnt de ploeg van Brian Priske in het Etihad Stadium om een resultaat te behalen tegen de manschappen van Pep Guardiola.

De Engelsen steken niet in de allergrootste vorm. De afgelopen vier wedstrijden gingen allemaal verloren voor the Citizens, dat zonder onder anderen Rodri en Kevin de Bruyne moeite heeft om de tegenstander de wil op te leggen.

Binnen de eigen landsgrenzen werd er in de Premier League verloren van Bournemouth en Brighton & Hove Albion (beide keren 2-1), in de EFL Cup ging het mis tegen Tottenham Hotspur (2-1) en in Europa bleek Sporting Portugal veel te sterk in de Champions League (4-1).

Daarom neemt de regerend Engels landskampioen een teleurstellende tiende plek in op de vernieuwde Champions League-ranglijst. Feyenoord, dat won van Benfica (1-3) en Girona (2-3) maar verloor van Red Bull Salzburg (1-3) en Bayer Leverkusen (0-4) moet het doen met de 21ste plek.

Van Hanegem verwacht echter dat Feyenoord 'gewoon' kans maakt tegen de ploeg uit Manchester. "Iedereen verwacht dat je een draai om je oren krijgt, maar dat gevoel heb ik niet. Ik zou blij zijn met een gelijkspel, en dat moet ook gewoon kunnen. City verliest ook gewoon van ploegen die een paar aardige spelers hebben en erin kleunen. Je moet er altijd vanuit gaan dat je van iedereen kan winnen", vindt de voormalig topvoetballer.

"En nog eens zo slecht spelen als tegen Salzburg, bestaat sowieso niet", hoopt Van Hanegem op meer inzet van de Rotterdammers. De ras-Feyenoorder geeft Brian Priske vast wat advies: starten met Anis Hadj Moussa. "Waarom niet? Dan sta je misschien tegen Nathan Aké, maar daar hoef je toch niet bang voor te zijn?", vraagt De Kromme zich af.