Willem van Hanegem prijst Noa Lang en benoemt twee zwakke Feyenoorders

Zondag, 6 augustus 2023 om 21:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:47

Willem van Hanegem is positief over het spel dat Noa Lang op de mat heeft gelegd in het door PSV gewonnen duel om de Johan Cruijff Schaal (0-1). De columnist vraagt zich af waarom het Feyenoord-publiek de vleugelspits van PSV uitfloot, want ‘Noa Lang krijgt daar juist energie van’. Tegelijkertijd is de Kromme niet onder de indruk van de optredens van Mats Wieffer en Ramiz Zerrouki.

“PSV won verdiend, maar ik kan slecht tegen dat gezanik dat ze zich daar zo snel een ongelooflijk moeilijke speelstijl van Peter Bosz eigen maken”, zo schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Over heel de wereld proberen ze bal te veroveren, hoor. Het is bij PSV net als de situatie bij Feyenoord twee jaar terug. De spelers vonden toen, na de periode met Dick Advocaat, dat ze veel meer de aanval moesten gaan zoeken. Dat gebeurde onder Arne Slot. Ze vonden het leuk en het leverde resultaat op. Bosz kiest de aanval en dat vinden die gasten leuk, dat zie je.”

“Dan is het lekker als je iemand als Noa Lang in de ploeg hebt. Ik snap werkelijk niet dat mensen in De Kuip hem uitfloten. Dat soort spelers krijgt daar juist energie van. Lang speelde prima. Zoals dat stiftballetje van Isaac Babadi ook verraadde over hoeveel klasse dat ventje beschikt. Maar uiteindelijk won PSV toch vooral omdat het middenveld van Feyenoord een slechte avond had”, doelt Van Hanegem op Wieffer en Zerrouki.

“Dan zeg ik er voor de honderdste keer maar meteen bij dat ik Wieffer dus geen slechte speler vind. Hij is een prima speler en hij kan het ook zonder Orkun Kökçü, maar tegen PSV was hij slecht. Ramiz Zerrouki is ook een prima speler. Maar tegen PSV veroverde Feyenoord gewoon te weinig ballen en eenmaal in het balbezit was het vaak de bal in recordtempo kwijt, terwijl het elftal net in voorwaartse beweging was”, besluit de oud-middenvelder.