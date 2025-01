Willem van Hanegem prijst lefgozer in de Eredivisie: 'Hij maakte Gaaei en Ledezma gek'

Willem van Hanegem kijkt aan het einde van het voetbalweekeinde niet alleen naar de 1-2 nederlaag van Feyenoord tegen FC Utrecht. De Kromme zoomt tevens in op PSV, dat niet goed voor de dag kwam en zich gelukkig mag prijzen met een punt (2-2) tegen AZ.

Van Hanegem lette tijdens de topper tussen PSV en AZ vooral op één speler. ''Van Bommel is echt een speler met een mooie toekomst'', zo valt te lezen in de column van de voormalig coach in het Algemeen Dagblad.

''Tegen Ajax maakte hij die Anton Gaaei gek en ook die Richard Ledezma van PSV had het al snel met hem gehad'', is Van Hanegem lovend over de zoon van Mark van Bommel, die tegen PSV ongelukkig hands maakte, waardoor een verrassende zege van AZ in rook opging.

''Het is toch mooi dat jongens als Van Bommel, maar ook Wouter Goes maling hebben aan de spelers van grote clubs. Ik zou ze als trainer graag in mijn ploeg hebben'', kijkt Van Hanegem met veel plezier naar het elftal van trainer Maarten Martens.

Van Hanegem stipt tevens een ergernis aan in zijn bijdrage over PSV - AZ. ''Joey Veerman was al 35 keer in beeld genomen naast Guus Til. Dan valt hij in en geeft hij een balletje op Til en dat vormde de inleiding tot een doelpunt. Een aardig balletje, maar tegenwoordig is het hip om alles heel bijzonder te vinden.''

''Na die bal raakte Veerman zo’n beetje alle ballen kwijt, maar dat hoor je dan niet meer. Nee, zijn invalbeurt was beslissend en het zet Saibari en Tillman onder druk.''

''En als die dan een keer wissel zitten, is het weer omgedraaid. Zo kijken veel mensen tegenwoordig graag naar voetbal, ik heb daar weinig mee'', benadrukt Van Hanegem tot slot van zijn analyse over PSV.