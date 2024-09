Willem van Hanegem onder de indruk van één zomeraanwinst van Feyenoord

Hwang In-beom is een goede versterking voor Feyenoord, zo verzekert Willem van Hanegem in de AD Willem & Wessel Podcast. De clubicoon van Feyenoord heeft de Zuid-Koreaan donderdagmiddag zien spelen tegen Palestina (0-0) en noemt Hwang een ‘heel intelligente’ middenvelder.

“Feyenoord heeft eindelijk een hele goede ingekocht”, steekt Van Hanegem van wal. “Ik hoorde het voor het eerst van mijn zoon. Hij vertelde dat het een hele goede speler was.” Feyenoord nam Hwang voor zo’n 8 miljoen euro over van Rode Ster Belgrado. De rechtspoot tekende tot medio 2028 in De Kuip.

Inmiddels is 61-voudig international Hwang terug in Zuid-Korea voor interlands met het nationale team. “Toevallig heb ik hem donderdag zien spelen”, zegt Van Hanegem. “Ik heb veel wedstrijden gekeken, waaronder die van Zuid-Korea tegen Palestina. Je bent nieuwsgierig wat dan goed of niet goed gaat.”

Hwang stelde Van Hanegem niet teleur. “Je ziet direct dat het een hele goede speler is. Dat is zeker een goede aankoop van Feyenoord, dat is geen gein. De commentator vertelde ook dat het een goede speler is en dat zie je gewoon.”

“Natuurlijk maakte hij een paar fouten, maar je ziet de manier waarop hij speelt. Heel intelligent, technisch goed, tweebenig en sterk aan de bal”, aldus Van Hanegem. Waar sommigen stellen dat Hwang geen controleur is, denkt de Kromme dat hij die rol wel kan vervullen. “Hij kan eigenlijk overal spelen op het middenveld. Het is echt een mooie speler om te zien. Ik ben heel benieuwd naar hem."

Ueda

Van Hanegem heeft donderdag ook naar het duel tussen Japan en China (7-0) gekeken. Feyenoord-spits Ayase Ueda deed 80 minuten mee, maar wist niet te scoren. Van Hanegem maakt zich zorgen. “Nu heeft hij een paar keer wat langer gespeeld en was het ook niks.”

“Japan heeft 7-0 gewonnen en hij maakt geen goal. Ueda kreeg weer dezelfde kansen en maakte dezelfde fouten als bij Feyenoord. Hij kreeg ballen aangespeeld en in de draai was hij hem dan weer kwijt”, vertelt Van Hanegem. “Als je team zeven keer scoort en je bent spits en scoort zelf niet, dat is geen goede zaak.”