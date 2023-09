Willem II'ers rouwen geen moment om vertrek technisch directeur Jacobs

Donderdag, 7 september 2023 om 07:33 • Laatste update: 08:22

Het vertrek van Teun Jacobs heeft bij een aantal Willem II'ers niet tot heel teleurstellende reacties geleid, zo blijkt uit een post op Instagram. Het officiële bericht van het clubkanaal over het vertrek van de technisch directeur is woensdag geliked door onder meer Wesley Spieringhs en Pol Llonch. Beide spelers kregen deze zomer te horen dat er voor hen geen toekomst was in het Koning Willem II Stadion.

2 jongens die onterecht het slachtoffer werden van Jacobs. 2 jongens die niets liever wilden dan voor Willem II spelen. Met alleen een like houden ze het nog netjes. https://t.co/6wASsVF4AI — DeKruikenzeiker (@DeKruikenzeiker) September 6, 2023

Met name voor Llonch was dat een hard gelag, daar de Spanjaard jarenlang een van de boegbeelden was van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Ook droeg hij de aanvoerdersband en was hij zeer geliefd bij de achterban. Tientallen fans verrasten hem thuis voor een afscheid. Llonch keerde deze zomer terug naar zijn geboorteland, waar hij uitkomt voor Ponferradina. Spieringhs maakte transfervrij de overstap naar Roda JC.

Spieringhs speelde sinds 2012 in de jeugdopleiding van Willem II en maakte bij de Tilburgers zijn debuut in het betaalde voetbal in september 2020. Sindsdien noteerde hij 37 officiële wedstrijden, waarin hij eenmaal trefzeker was en tweemaal als aangever fungeerde. Llonch kwam in zes seizoenen tot 147 officiële wedstrijden. De Spaanse middenvelder scoorde daarin vier keer en leverde één assist af.