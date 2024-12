Willem II ontbindt per direct contract van man die dit seizoen nog vier keer in actie kwam

Valentino Vermeulen is Willem II'er-af. De Tilburgers en de rechtsachter nemen in onderling overleg per direct afscheid van elkaar, dixit de clubwebsite, en dus is Vermeulen transfervrij.

De relatie tussen Willem II en diens jeugdproduct was al langere tijd aardig bekoeld. Zo werd Vermeulen halverwege november teruggezet naar de beloften.

Volgens de Tricolores gebeurde dat 'in goed overleg met de verdediger en zijn entourage'. BN De Stem wist echter dat het een disciplinaire maatregel betrof.

Nu komt het dus tot een definitieve breuk. Met een verscheurd contract op zak kan Vermeulen per direct op zoek naar een nieuwe werkgever.

In totaliteit speelde de back 25 wedstrijden voor Willem II, waarvan vier in het huidige seizoen. Het gewonnen bekerduel met SC Genemuiden (2-3), waarin Vermeulen in de rust in de kleedkamer achterbleef, was de laatste keer dat hij het shirt van de Tilburgers aantrok.

De 23-jarige rechtervleugelverdediger sloot zich in de winter van vorig jaar aan bij Willem II. Hij kwam destijds transfervrij over van het reserve-elftal van Borussia Dortmund.

Vermeulen genoot het grootste gedeelte van zijn jeugdopleiding bij de club die hij nu achterlaat. In 2017 verruilde hij de academie van Willem II voor die van FC Eindhoven, waar hij in 2019 debuteerde in het profvoetbal.