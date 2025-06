Brian Brobbey werd vanaf eind 2022 lange tijd afgeperst, zo heeft het Algemeen Dagblad vrijdag onthuld. De 23-jarige spits van Ajax was het slachtoffer van aanslagen op een huis en twee auto's. Een vriend die te hulp schoot werd neergeschoten en overleefde het maar nauwelijks.

De Antilliaans-Amsterdamse crimineel Jeymon A. (31) is de dader. Hij hanteerde volgens het AD een 'klassieke afpersingstruc' die ook door de notoire crimineel Willem Holleeder veelvuldig werd ingezet.

De krant omschrijft hoe Brobbey op de nacht van 17 op 18 december van 2022 benaderd wordt door A. bij een festival in de RAI. "Hij vertelt hem dat (criminele) ‘Marokkanen uit Utrecht’ naar Brobbey ‘op zoek zijn’. Gelukkig voor Brobbey heeft hij het al opgelost. Het zou wel redelijk zijn als daar een royale vergoeding tegenover zou staan van de voetbalmiljonair, is de suggestie."

Ingewijden kennen A. als drugsdief en drugshandelaar met beschikking over vuurwapens, al is Brobbey daarvan op dat moment nog niet op de hoogte. Als crimineel met een twintig pagina lang strafblad wordt hij in september 2024 veroordeeld tot bijna negen jaar cel, wegens het aansturen van drugsuithalers in de organisatie van de voortvluchtige cokebaron ‘Bolle Jos’ Leijdekkers.

In de nacht van zondag 15 op maandag 16 januari wordt er zwaar vuurwerk door de brievenbus van Brobbeys schoonmoeder gegooid. "Twee maanden later, in de nacht van 18 op 19 maart 2023, gaat een explosief af bij een auto van Brobbey. De aanslag houdt hem de halve nacht wakker."

Op 14 april 2023 wordt ook de auto van zijn schoonzus in de brand gestoken. Een jeugdvriend van Brobbey komt voor hem op en zoekt hem op eigen initiatief op om met hem te spreken.

A. trekt tijdens de ontmoeting een vuurwapen en beschiet hem drie keer, één keer in zijn bil. Het doorboort zijn dunne darm. "Het slachtoffer weet ternauwernood op te krabbelen en te vluchten. Hij rijdt naar het politiebureau en schreeuwt: 'Help, help, ik ben beschoten. Help me! Ik ga dood!'"

Hij overleeft het, maar weigert met de politie te praten over de beschieting. "Ruim een week na de bijna fatale schietpartij op zijn vriend krijgt Brobbey een appje waarin staat dat hij voor het eind van de maand 150.000 euro moet betalen. ‘Anders gaan we het anders doen’, staat er dreigend bij."

A. wordt in november 2024 veroordeeld voor poging tot doodslag op Brobbeys vriend, vuurwapenbezit en het bezit van ruim 1,6 kilo mdma in een tas in zijn meterkast en moet - naast de eerder opgelegde negen jaar cel - ook daarvoor tien jaar brommen.

Brobbey wenst geen aangifte te doen, uit angst dat de problemen groter worden en vanwege de stadscultuur. Binnen Ajax wordt het incident pas laat bekend. Ook van de club wil de spits geen hulp.

"Binnen het management van Ajax krijgt de afpersing van Brobbey lange tijd nauwelijks aandacht." Alex Kroes, Menno Geelen en Francesco Farioli - bij de trainer onduidelijk wanneer precies - worden pas laat in het seizoen op de hoogte gebracht.

Het AD stelt daarom tenslotte vragen bij het handelen van Ajax. "In de winterse transferperiode toonde West Ham United interesse in het huren van de Ajaxspits. Maar Kroes – die op dat moment dus wist van zijn problemen – wilde alleen meewerken aan een verkoop. Daarom rijst de vraag: deed Ajax de afgelopen jaren genoeg om de spits te beschermen?"