Spanje bibbert enorm na 5-1 voorsprong tegen Frankrijk maar haalt ternauwernood de Nations League-finale

Spanje heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de Nations League. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente liet tegenstander Frankrijk bijna terugkomen van een 5-1 achterstand, maar uiteindelijk werd een 5-4 zege over de streep getrokken. Lamine Yamal scoorde tweemaal. In de finale is Portugal zondag de opponent van de Spanjaarden.

Beide teams stapten het veld op met een absolute sterrenformatie. Waar Frankrijk aantrad met onder meer Kylian Mbappé en Champions League-winnaars Désiré Doué en Ousmane Dembélé, stonden bij Spanje onder anderen Lamine Yamal en Nico Williams in de basis.

Nico Williams had al twee schoten op doel afgevuurd, voordat hij in de 23ste speelminuut de openingstreffer noteerde. Oyarzabal werd bediend in het zestienmetergebied, en hij kon de bal in de val net breed leggen op de linksbuiten. Williams schoot hard raak: 1-0.

De score werd al binnen drie minuten verdubbeld. Wederom was er een hoofdrol weggelegd voor Oyarzabal, die de bal op fenomenale wijze meegaf aan Merino. Laatstgenoemde schoot bekeken raak in de korte hoek: 2-0.

Dean Huijsen dacht op slag van rust de 3-0 zelfs aan te tekenen, maar aangever Martín Zubimendi stond eerder in de aanval al buitenspel: doelpunt afgekeurd. Aan de overzijde was Unai Simón in de eerste helft zeer oplettend: de doelman hield de nul dankzij meerdere fraaie reddingen op onder meer Dembélé, Mbappé en Doué.

In de tweede helft werd de voordelige marge al spoedig verder uitgebouwd. Eerst noteerde Yamal de 3-0 uit een strafschop die hij zelf had verdiend, waarna Pedri een minuut later al op zeer fraaie wijze voor de 4-0 zorgde. Na een pass van Williams stiftte de aanvallende middenvelder de bal over doelman Mike Maignan heen.

Na een klein uur spelen kon Frankrijk eindelijk iets terugdoen. Mbappé werd in de vijandige zestien gevloerd door Pedro Porro, waarna arbiter Michael Oliver een strafschop toekende. Die werd benut door Mbappé zelf: 4-1. De doelpuntenregen hield niet op, want halverwege de tweede helft zorgde Yamal met een lage schuiver en via de handen van Maignan voor de 5-1.

De naar Manchester City vertrekkende Rayan Cherki mocht als debutant invallen bij Frankrijk. De buitenspelen controleerde een pass van Mbappé met rechts, waarna hij met links raak volleerde: 5-2. Het werd nog spannend in de slotfase, want in de 84ste minuut kwamen de Fransen dankzij een eigen doelpunt van Dani Vivian op 5-3. Het werd zelfs nog 5-4, want invaller Randal Kolo Muani knikte diep in blessuretijd binnen. Tot een complete remontada kwam het overigens niet meer.