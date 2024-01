Willem II laat eerste punten van 2024 liggen na fraaie goal van Misehouy

Willem II is vrijdagavond tegen het eerste puntenverlies van 2024 aangelopen. De koploper in de Keuken Kampioen Divisie kwam op eigen veld niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Jong Ajax. Beide doelpunten vielen in het eerste kwartier, waarna Willem II niet meer in staat was om de zege naar zich toe te trekken.

Willem II zette Jong Ajax direct onder druk, wat resulteerde in de openingstreffer van Ringo Meerveld in de zesde minuut. Lang konden de Tilburgers echter niet genieten van de voorsprong. Gabriel Misehouy dacht niet na bij een afvallende bal in de zestien en knalde raak in de linkerhoek: 1-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Tricolores dachten kort daarna op 2-1 te komen, maar de goal van Nick Doodeman werd afgekeurd wegens buitenspel. Een strafschop bleef ook uit voor Willem II, want Raphaël Sarfo maakte de overtreding net buiten de zestien. Het leverde de rechtsback van Jong Ajax een gele kaart op.

Michael de Leeuw en Meerveld waren nog dichtbij de tweede Tilburgse treffer, maar Willem II moest halverwege genoegen nemen met een gelijke stand. De Leeuw, die na 65 minuten werd vervangen door Jeredy Hilterman, raakte nog de lat kort na de hervatting.

De koploper was dominant na rust, terwijl Jong Ajax compact verdedigde en loerde op de counter. Hilterman had met nog twaalf minuten te spelen de grote held van Willem II kunnen worden. De invaller schoot echter over in kansrijke positie.

Het interessante duel in Tilburg bleef tot het einde toe zeer spannend. Jong Ajax had de pech dat een bal van de doellijn werd gewerkt en Jeremy Bokila pech dat zijn kopbal naast het Amsterdamse doel vloog.

Willem II bleef tot het bittere einde vechten voor de tweede driepunter van dit jaar, na de 0-5 zege op TOP Oss van vorige week. Op de avond dat Peter Maes (beste trainer), Joshua Smits (beste keeper) en Ringo Meerveld (beste talent) Bronzen Stieren kregen uitgereikt, moest de titelkandidaat het doen met slechts een punt.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties