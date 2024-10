Willem II kruipt na verlenging door het oog van de naald bij Genemuiden

Willem II heeft woensdagavond ternauwernood een blamage weten af te wenden in de strijd om de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Peter Maes leek te worden uitgeschakeld door de amateurs van Genemuiden, maar kroop door het oog van de naald.

Genemuiden - Willem II 2-2 (2-3, na verlenging)

Binnen een half uur stond Willem ll op bezoek bij Genemuiden al op een 2-0 achterstand. Aanvoerder Arend van de Wetering schoot na ongeveer een kwart wedstrijd van dichtbij de 1-0 binnen. Kort na de openingstreffer werd het nog erger voor Eredivisionist Willem ll. Rutger Etten schoot vanaf de linkerkant buiten het zestienmetergebied een vrije trap in de linkeronderhoek.



Na 2-0 achterstand moesten alle zeilen worden bijgezet door Willem II. Dat lukte ver in de tweede helft pas via een strafschop. Kyan Vaesen benutte de penalty en bracht zo zijn ploeg terug in de wedstrijd. Verder dan dat leken de Tilburgers niet te komen, tot minuut 96.

Na een aantal mislukte pogingen was het uit een corner raak voor de ploeg van Maes via invaller Kyan Vaesen. De 2-2 betekende dat er moest worden verlengd en in die verlening trok de Eredivisionist alsnog aan het langste eind.

Raffael Behounek werd in stelling gebracht door Patrick Joosten en hield het hoofd koel tegenover doelman Hidde Streutker. Het verzet van Genemuiden, dat zestiende staat in de derde divisie, waas daarmee definitief gebroken.