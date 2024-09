Willem II kent geen enkel probleem met RKC, dat na 5 duels nog altijd puntloos is

Willem II heeft de goede seizoensstart zondag een passend vervolg gegeven. In het eigen Koning Willem II Stadion hadden de Tilburgers geen kind aan RKC Waalwijk: 3-0. De Waalwijkers zijn na de nieuwe nederlaag na vijf duels nog altijd puntloos in de Eredivisie.

Bij RKC keerden Yassin Oukili en Oskar Zawada terug in de basisopstelling. Michiel Kramer ontbrak nog steeds wegens een schorsing. Peter Maes voerde geen wijzigingen door in zijn elftal ten opzichte van het laatste competitieduel van de Tilburgers.

Al heel vroeg nam de thuisploeg de leiding. Na een zeer vlotte combinatie stormde Cisse Sandra de zestien in. Hij werd kiezelhard gevloerd door Julian Lelieveld, die slechts een gele kaart ontving voor zijn charge.

Kyan Vaesen ging achter de bal staan en schoot vanaf elf meter feilloos raak: 1-0. RKC probeerde via Denilho Cleonise te antwoorden, maar hij stuitte op doelman Thomas Didillon-Hödl. Na een halfuur voetballen breidden de Tricolores de voorsprong uit.

Ringo Meerveld toonde zich bijzonder handig in de kleine ruimte. Hij dribbelde twee, drie RKC-verdedigers uit, kapte naar zijn rechterbeen en haalde heerlijk uit in de rechterhoek: 2-0. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor de ploeg van Henk Fraser.

De Waalwijkers mochten op slag van rust nog van geluk spreken dat Jesse Bosch de paal trof en Sandra net naast de verkeerde kant van de paal mikte, maar in het tweede bedrijf viel de derde treffer alsnog. En dat was een curieus doelpunt.

Met de nodige mazzel caramboleerde een voorzet van Nick Doodeman via Roshon van Eijma achter doelman Jeroen Houwen en in eigen doel: 3-0. Zo eindigde de wedstrijd in het voordeel van Willem II, dat probleemloos de volgende drie punten bijschrijft en voorlopig de vijfde plek op de ranglijst inneemt.

Fraser en zijn manschappen krijgen volgende week Sparta Rotterdam op bezoek en zullen dan moeten vechten voor de eerste punten van het seizoen. Om 16:45 zal de ploeg kijken naar het duel tussen Heracles Almelo (nummer 16, 2 punten) en Almere City (nummer 17, 1 punt).