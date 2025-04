Wil je Bruno Fernandes live in actie zien bij Manchester United? Scoor nu je tickets!

Bruno Fernandes is het creatieve brein én de aanvoerder van Manchester United. De 30-jarige Portugese middenvelder is al jaren een sleutelspeler op Old Trafford, waar hij uitblinkt met zijn passing, scorend vermogen en leiderschap. Wil jij deze spelmaker live in actie zien in de Premier League of Champions League? Wacht dan niet langer en bestel je tickets voor de volgende wedstrijden van United! Klik hier om je kaarten te bestellen.

Wat maakt Bruno zo’n bijzondere speler?

Fernandes is een complete middenvelder: hij bepaalt het tempo, strooit met steekpasses en is levensgevaarlijk vanaf de penaltystip of de rand van de zestien. Met zijn technische klasse en drive is hij elke wedstrijd beslissend.

Van Portugal naar de wereldtop

Na successen bij Sporting Portugal maakte Fernandes in januari 2020 de overstap naar Manchester United. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de basis en groeide hij uit tot publiekslieveling én captain van de ploeg.

Een prijzenkast vol

Met Manchester United won hij de FA Cup (2024) en League Cup (2023). Ook met Portugal boekte hij succes: in 2019 won hij de allereerste editie van de UEFA Nations League. Individueel werd hij meerdere keren uitgeroepen tot speler van het jaar in Portugal.

Onmisbaar bij Portugal

Met 78 interlands en 25 goals is Bruno Fernandes een van de drijvende krachten achter het Portugese nationale elftal. Zijn visie, spelintelligentie en scorend vermogen maken hem tot een onmisbare schakel richting het WK.

Wil jij Bruno live zien schitteren?

Fan van spelmakers die het spel naar hun hand zetten? Dan wil je Bruno Fernandes live in actie zien op Old Trafford! Premier League, FA Cup of Champions League met Bruno op het veld is er altijd vuurwerk. Scoor nu je tickets en beleef het van dichtbij. Klik hier om je plek te claimen!