Owen Wijndal hoopt op nieuwe kans bij Ajax onder Francesco Farioli: ‘Hij is positief over mij’

Ajax is in het eerste oefenduel onder Francesco Farioli met 0-1 onderuit gegaan tegen PEC Zwolle. De ploeg creëerde genoeg kansen, maar maakte deze niet af. Na afloop verschenen enkele spelers voor de camera bij Ziggo Sport, waar het vooral ging over de invloed van de nieuwe trainer in Amsterdam.

Owen Wijndal is een van de spelers die Ziggo Sport te woord staat. De linksback keerde deze zomer terug in de Johan Cruijff ArenA, na afgelopen seizoen verhuurd te zijn geweest aan Royal Antwerp, en hoopt op een nieuwe kans.

Wijndal vertelt blij te zijn dat hij terug is in Amsterdam. “Ja, ik ben zeker fit. De voorbereiding gaat tot nu toe eigenlijk ook wel goed, alle jongens zijn fit. Dat is op dit soort momenten het belangrijkst.” Wijndal speelde alleen de tweede helft mee tegen PEC. Op dat moment stond de 0-1 al op het bord.

Daarna wordt de 24-jarige Zaandammer gevraagd naar zijn eerste indruk van Farioli. “Ja, erg positief, maar dat is natuurlijk wel logisch dat je dat zegt. Hij brengt samen met zijn assistenten veel energie in de ploeg. Hij heeft ook een goed idee over het spel, dus ik heb veel vertrouwen in hem”, aldus Wijndal.

Daarna analyseert Wijndal zijn kansen om komend seizoen de eerste linksback van Ajax te worden. “Het is nu nog erg lastig te zeggen, maar ik praat natuurlijk wel met hem (Farioli, red.). Op dit moment heeft hij gezegd dat hij positief over mij is”, besluit Wijndal.

Julian Rijkhoff

Ook Julian Rijkhoff verklaart dat de eerste trainingsdagen onder Farioli pittig waren, maar dat de selectie er goed aan toe is. “Ik ben hartstikke blij met hem, ik kan veel van hem leren”, begint hij. “Hij helpt iedereen goed en is ook met iedereen individueel betrokken.”

Rijkhoff is dus ook erg positief gesteld over zijn nieuwe trainer, maar hij heeft ook een andere kant. “Hij is wel streng”, aldus de 19-jarige spits. “Maar dat moet ook als je iets wilt bereiken, denk ik.” Aankomende dinsdag speelt Ajax de volgende oefenwedstrijd tegen STVV, dat uitkomt op het hoogste niveau van België.

