Wijnaldum duikt vlak na vertrek bij PSG ineens op bij Feyenoord

Maandag, 4 september 2023 om 11:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:50

Georginio Wijnaldum houdt deze week zijn conditie op peil bij Feyenoord. Dat bevestigen meerdere bronnen, waaronder ESPN en 1908.nl. De 32-jarige middenvelder wil in vorm blijven voor hij aansluit bij Al-Ettifaq, dat hem vorige week overnam van Paris Saint-Germain. In Saudi-Arabië ligt de competitie stil vanwege de interlandbreak.

Wijnaldum hoeft zich niet te melden bij Oranje en moet dus op een andere manier fit zien te blijven. Feyenoord is bereid hem de helpende hand te bieden. Wijnaldum traint op eigen verzoek mee op complex 1908, voordat hij volgende week de gang maakt naar het Midden-Oosten. Daar hervat zijn nieuwe club Al-Ettifaq op 16 september de competitie tegen Abha, de huidige nummer tien van de Saudi Pro League.

Wijnaldum werd met de transfer uit een enorme lijdensweg verlost. De 89-voudig Oranje-international was uit de gratie geraakt in de Parijs en dreigde op een seizoen met weinig speeltijd af te stevenen. Al-Ettifaq, waar Liverpool-icoon Steven Gerrard aan het roer staat, had wel oren naar Wijnaldums komst. De club betaalde acht miljoen euro aan PSG om zijn nog eenjarige contract af te kopen.

Wijnaldum wordt aan de Perzische golf tevens herenigd met maatje Jordan Henderson. De twee vormden tussen 2016 en 2021 een gevreesd blok op het Liverpool-middenveld. Samen wonnen ze onder meer de Champions League, de Premier League en de FA Cup. Henderson maakte net als Wijnaldum ook deze zomer de overstap naar Al-Ettifaq. Tot nu toe is die voortvarend gebleven: als captain leidde de linkspoot de club naar een huidige vijfde plaats.