Wiegman schrijft historie en leidt als eerste coach twee landen naar WK-finale

Woensdag, 16 augustus 2023 om 13:55 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:05

Engeland heeft woensdag gewonnen van Australië in de halve finale van het WK. Na een zinderende tweede helft won de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met 1-3. Hiermee is de Nederlandse de eerste trainer, zowel in het mannen- als het in het vrouwenvoetbal, die met twee verschillende landen een WK-finale bereikt.

Wiegman, de enige vrouwelijke hoofdcoach van de vier halve finalisten, voerde geen veranderingen door aan haar elftal ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Colombia. Lauren James zat nog steeds op de tribune na haar rode kaart tegen Nigeria. Bij de finale zal zij wel weer van de partij zijn. Aan Australische kant was één grote verrassing. Sterspeelster Sam Kerr begon in de basis, waar ze eerder in het toernooi door een kuitblessure slechts tot enkele invalbeurten was gekomen.

Na negen minuten spelen kreeg Engeland de eerste mogelijkheid. Georgia Stanway werd met een hoge steekbal alleen voor keepster Mackenzie Arnold gezet, die de inzet van de Bayern-speelster met de voet keerde. Hoewel Engeland de bovenliggende partij was, kwamen de Australiërs met enkele dreigende counters ook wel tot hun kansen. Na 35 minuten spelen was het toch Engeland dat de score opende. Alessio Russo controleerde de bal uiterst knap, legde breed op Ella Toone, die in een keer de bal in de rechterbovenhoek streepte: 0-1.

Waar Engeland in de eerste helft duidelijk de overhand had, kwam Australië in het tweede bedrijf steeds beter voor de dag. Dat leidde na een dik uur tot de gelijkmaker. Kerr startte op eigen helft een dribbel, bleef doorgaan tot de rand van de zestien en schoot feilloos binnen: 1-1. De Australiërs konden echter niet lang genieten van de gelijkmaker, daar Lauren Hemp na geklungel van de Australische verdediging binnenschoot: 1-2. Vlak voor tijd werd het ook nog 1-3 voor Engeland, nadat Russo af kon maken na goed voorbereidend werk van Hemp. Zondag wacht de finale tegen Spanje.