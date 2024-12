'Wieffer dreigt speeltijd in te moeten leveren door Brighton-interesse in Frans international'

Brighton & Hove Albion wil zich in de winterse transferperiode versterken met Corentin Tolisso, zo meldt L'Équipe. Olympique Lyon moet spelers van de hand doen om te voldoen aan de financiële vereisten van de Ligue 1, maar zal niet happig zijn om juist Tolisso te laten gaan.

Tolisso is dit seizoen één van de absolute sterkhouders van Lyon, waar de controlerende middenvelder nog tot medio 2027 vastligt. De 30-jarige Fransman is een ervaren pion bij les Gones, die na de degradatiezorgen van vorig seizoen nu op een keurige vijfde plek staan.

Lyon kampt met een gigantische schuld van ruim 500 miljoen euro, wat de club in november op voorwaardelijke degradatie en een transferverbod kwam te staan. De club mag in januari geen spelers kopen, maar wel verkopen.

De club degradeert naar de Ligue 2 als er geen verbetering in de situatie komt en dus ligt de verkoop van jongere, waardevollere spelers als Maxence Caqueret, Gift Orban, Saïd Benrahma en Ernest Nuamah voor de hand.

Tolisso is gevleid door de Premier League-interesse, maar heeft het ook goed naar zijn zin in en bij Lyon. De 28-voudig international, die zijn laatste interland op EURO 2020 speelde, is bovendien te spreken over de sportieve ambities en de speelwijze van de ploeg.

Door zijn goede prestaties is een terugkeer bij de nationale ploeg plots ook weer een mogelijkheid, weet L'Équipe, waardoor het de vraag is Tolisso zal instemmen met een vertrek.

Zeker is wel dat Tolisso met zijn maandsalaris van zes ton per maand stevig drukt op de loonlijst. Het kan een reden zijn voor Lyon om Tolisso alsnog te verkopen aan Brighton, dat vanwege de leeftijd van de middenvelder (30) en de financiële zorgen bij Lyon vermoedelijk niet al te diep in de buidel zou hoeven tasten.

Aan de Engelse zuidkust zou Tolisso de concurrentiestrijd aangaan met onder meer Carlos Baleba, Matt O'Riley, Yasin Ayari en Mats Wieffer. Wieffer moet het dit seizoen voornamelijk doen met invalbeurten, al was de ex-Feyenoorder onlangs met een treffer tegen West Ham United (1-1) wel van grote waarde voor the Seagulls. Wieffer deed dit seizoen in vijftien wedstrijden mee bij Brighton, verdeeld over 584 speelminuten.