West Ham United stelt persconferentie uit; Lopetegui leidt training ondanks ontslagdreiging

West Ham United heeft besloten om de persconferentie voor de wedstrijd tegen Aston Villa in de derde ronde van de FA Cup uit te stellen, meldt David Ornstein. Trainer Julen Lopetegui zit op de schopstoel na de slechte resultaten, maar mag woensdagochtend nog wel de training leiden. Het lijkt niet langer de vraag óf West Ham de Spanjaard ontslaat, maar wanneer het gebeurt.

West Ham nam afgelopen zomer afscheid van David Moyes en sloeg met de aanstelling van Lopetegui een nieuwe weg in. De Londenaren investeerden opnieuw gigantisch in de spelersselectie.

Voor een bedrag van in totaal 144 miljoen euro werden door West Ham vijf grote aankopen gepresenteerd: Maximilian Kilman (voor 47,5 miljoen euro van Wolverhampton Wanderers), Crysencio Summerville (voor 29,3 miljoen euro van Leeds United). Niclas Füllkrug (voor 27 miljoen euro van Borussia Dortmund), Luis Guilherme (voor 23 miljoen euro van Palmeiras) en Aaron Wan-Bissaka (voor 17,6 miljoen euro van Manchester United).

Lopetegui weet met West Ham vooralsnog niet te voldoen aan de torenhoge ambities van de club. Vrijdagavond kan West Ham aan de bak tegen Aston Villa in de derde ronde van de FA Cup. Het is de vraag of de voormalig trainer van Real Madrid dan nog op de bank zit.

De nummer veertien van de Premier League heeft besloten om de persconferentie voor het duel tegen Aston Villa uit te stellen. De training gaat woensdagochtend wel van start onder leiding van de 58-jarige Spanjaard.

Na de pijnlijke grote nederlagen tegen Liverpool (0-5) en Manchester City (4-1) lijkt het geduld van West Ham op. De club uit Londen zou Graham Potter op het oog hebben als opvolger van de Spanjaard.

Lopetegui zou de vijfde manager kunnen worden die dit seizoen ontslagen is in de Premier League. Erik ten Hag (Manchester United), Steve Cooper (Leicester City), Gary O’Neil (Wolves) en Russell Martin (Southampton) gingen hem voor.