West Ham United-spits Michail Antonio schrijft prachtige open brief na zwaar auto-ongeluk: 'Dit jaar weet ik precies waar ik dankbaar voor ben: dat ik leef'

Michail Antonio heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij begin december betrokken raakte bij een zwaar auto-ongeluk. De 34-jarige spits van West Ham United werd kort daarna geopereerd aan een breuk in zijn been en mocht het ziekenhuis dinsdag verlaten. Antonio is blij dat hij nog leeft, zo laat hij weten in een open brief.

“Elk jaar rond deze tijd wordt me gevraagd waar ik dankbaar voor ben en elk jaar heb ik moeite om de juiste woorden te vinden. Maar dit jaar weet ik precies waar ik dankbaar voor ben: dat ik leef”, begint de spits.

“Ik wil van dit moment gebruikmaken om iets te erkennen waarvan ik me bewust ben geworden: ik heb het leven zo vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Ik maakte plannen voor de volgende dag en het volgende jaar, altijd in de veronderstelling dat morgen gegarandeerd was. Ik heb goede vrienden zien overlijden, anderen bijna dood zien gaan en zelfs toen begreep ik nog niet hoe kostbaar het leven is.”

Nu begrijpt Antonio dat wel. “Wat ik onlangs heb meegemaakt, heeft mijn ogen geopend. Het leven is kwetsbaar en elk moment is belangrijk. Ik ben God zo dankbaar dat Hij me de kracht heeft gegeven om door te gaan en dat ik er nog steeds ben.”

De spits van West Ham wil veel mensen bedanken. “Aan de hulpdiensten, de NHS (zorgpersoneel, red.), de mensen van de traumahelikopter, iedereen van de Royal London en Cromwell Hospitals, iedereen van hoog tot laag bij West Ham United, het medische team, het bestuur, al het personeel, mijn teamgenoten en de geweldige West Ham-fans... Ik had dit eerlijk gezegd niet zonder jullie kunnen doorstaan.”

“Bedankt uit de grond van mijn hart. Aan mijn dierbaren die tijdens alles aan mijn zijde stonden: ik kan niet genoeg benadrukken hoeveel jullie voor me betekenen. Tot slot, aan de hele voetbalwereld: bedankt voor alle liefde en steun die jullie me hebben gegeven. Het betekende echt alles. Ik hou van jullie allemaal en ik ben jullie eindeloos dankbaar.”

Antonio hoopt dat hij snel weer zijn rentree kan maken. “Gelukkig Nieuwjaar. Ik sta snel weer op het veld. Michail.”