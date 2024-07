West Brom-speler krijgt totale kortsluiting en geeft rake vuistslag in oefenduel

De vriendschappelijke wedstrijd tussen West Bromwich Albion en RCD Mallorca is volledig uit de hand gelopen. Na een duel op het middenveld tussen Samuel Samú Costa en Jayson Molumby werd laatstgenoemde dusdanig woest dat hij een rake vuistslag uitdeelde aan zijn tegenstander.

Na een overtreding van Mallorca-middenvelder Samú kreeg Molumby kortsluiting. De middenvelder van West Brom ging tegen het hoofd van zijn opponent staan en deelde vervolgens een vuistslag met rechts uit. Teamgenoten moesten tussenbeide komen.

Beide spelers vertrokken direct naar de kleedkamer. Samú werd op zijn vingers getikt door Mallorca-trainer Jagoba Arrasate, maar de middenvelder reageerde met een ‘agressieve beweging’ op de correctie van zijn coach. Mundo Deportivo weet dat het duo vervolgens ruziënd naar de kleedkamer liep.

It might be preseason, but Samu Costa is still getting under the skin of his opponents.



West Brom's Jason Molumby flew a punch at the Portuguese during their preseason friendly with #RCDMallorca today. #WBA pic.twitter.com/AhkVzD2VwS